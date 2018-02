La pista de andadura de O Valadouro lleva más de cuatro años sin utilizarse

Un logro con el que gana toda la comarca titulaba El Progreso en su edición de A Mariña el 16 de septiembre de 2012. Se hacía eco, entonces, del estreno de la primera pista de andadura de Galicia en O Valadouro, vecina del campo de fútbol municipal. Hoy el titular es otro. Su abandono. La presencia de zarzas y malas hierbas. Desde que se celebrara el Equiouro 2013, esta instalación deportiva no se ha vuelto a utilizar, Más de cuatro años que han corroído y erosionado un terreno que pertenece al concello.

Los hechos se remontan a la década pasada. La pasión por los caballos en el Val do Ouro se veía reflejada en la asociación Apreval, que aglutinaba a la mayoría de aficionados. Dada la cada vez mayor afición a esta disciplina, se construyó la pista de andadura, que tenía un presupuesto de 102.000 euros, de los cuales 60.000 aportaba la Diputación y 42.000 el Concello. Según las fuentes consultadas, el dinero del organismo autonómico fue destinado a la construcción de unos vestuarios que servían tanto la pista de andadura como a las instalaciones vecinas de fútbol.

La pista de andadura se estrenó el 22 de septiembre con la edición del Equiouro con la presencia de más de 170 participantes. Al año siguiente se volvió a organizar, pero fue la última. Desde entonces, la instalación esta en desuso. Abandonada.

La instalación depende del ayuntamiento, y Edmundo Maseda, el alcalde, admite su deterioro. "Esta instalación fue hecha para Apreval, a su medida, con un convenio para cedérselo que no llegó nunca a firmarse y ahora está parada", argumenta el regidor socialista.

Ese convenio es uno de los puntos donde discrepan las partes. Mientras que para Maseda es un convenio «donde se les daban todas las facilidades y les dábamos una subvención de 3.000 euros para empezar» la asociación sin ánimo de lucro no lo ve así. Creen que algunas de las condiciones que les ponían no eran adecuadas, como no poder utilizar música, no tener cantina o tener un seguro a todo riesgo, dicen fuentes cercanas a Apreval. Ahora, el convenio está en un cajón, esperando alguna solución que no se da ni tiene visos de que se dé.

Ahora la pelota está en manos del Concello de O Valadouro, que gastó 42.000 euros en una pista de andadura infrautilizada. "Nosotros estamos dispuestos a cederla cuando quieran a Apreval, a su directiva, está disponible", dice Maseda, que no esconde que también ha tenido contactos con otras asociaciones, como Cogami. "Hemos tenido contactos con esta asociación para que la utilice para la equinoterapia, pero de momento no ha salido adelante", explica.

DARLE OTRO USO. El último paso sería darle otro uso. Según Maseda, hay terrenos que están alrededor de la pista de andadura que se van a adquirir para el Polígono industrial «y entonces le podríamos dar otro uso, aunque tampoco descartan que algún particular se interese por la instalación.

Las ediciones de Equiouro fueron un éxito cuando se celebraron. El concello mariñano se llenó de gente ese fin de semana, resultado positivo sobre todo para el sector servicios. Pero desde la asociación reconocen que es algo que da mucho trabajo y que no cuentan ni con el tiempo ni con el personal suficiente para poderlo llevar a cabo.