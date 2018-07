Pipper, el perro 'influencer', conoce As Catedrais

Pipper, el perro influencer visitó Galicia, tal y como atestigua un vídeo subido a su cuenta de Youtube que ya acumula más de 1.700 visitas.

Este espécimen de Jack Russell Terrier, especializado en viajes con mascotas, plantó sus cuatro patas en Santiago de Compostela para conocer el casco antiguo de la ciudad y pasearse por la Plaza del Obradoiro, conseguir la Compostelana, disfrutar de la hostelería o descubrir los recovecos de su callejero.

Pero este curioso can, no se quiso quedarse solo con la primera impresión capitalina de nuestra región y quiso. Ingar. Pipper llegó en Feve a una estación de A Mariña lucense para visitar la famosa Playa de As Catedrais. No obstante, no pudo bajar al arenal, dado que esta prohibida la entrada para miembros de su especie, aunque al menos no tuvo que hacer reserva, como se les requiere a los turistas humanos. Sí disfrutó como uno más de las vistas que ofrece este monumento natural desde los puntos elevados que lo rodean. También comprobó que el verano no siempre acompaña al veraneante en el litoral lugués, dado que, en Ribadeo, le cogió la lluvia.

Otra parada de este sabueso viajero fue a A Coruña para conocer la Torre de Hércules, visitó la Costa da Morte y corrió por Castro de Santa Trega, en A Guarda.