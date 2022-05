Pioneras en la vida y en el fútbol

Hacia 1997 Modesto Veiga entrenaba al equipo de fútbol sala de San Cosme de Barreiros en el que tenía ya unas cuantas niñas. Se fijó en que había algunos equipos de fútbol sala femeninos en lugares cercanos como Ribadeo, Burela o Xove, así que empezó a darle vueltas a la idea de que a pesar de ser Barreiros un municipio pequeño, había mucha gente joven y tal vez crear un equipo femenino no era tan mala idea. Y así lo hizo, jugando al principio en la pista de Marzán, en Foz, pero acumulando jugadoras hasta que, efectivamente, puso el proyecto en marcha.

Lo que salió fue un equipo de adolescentes o preadolescentes llenas de energía y compañerismo "pero eran malísimas", cuenta Modesto en una afirmación confirmada por las integrantes de aquel equipo que aunque arrancó en San Cosme, se pasó inmediatamente a San Miguel de Reinante. "Eramos moi maliñas, moito. Modesto moito leva aguantado", comenta Lucía Pérez, una de aquellas integrantes del equipo que precisamente quiso volver a reunir a todas las posibles "para recoñecerlle a Modesto todo o que fixo por nós, porque foi todo un exemplo. Moitos cartos, tempo e paciencia leva perdido con nosoutras... Pero tamén o pasamos moi ben. Eramos un equipo, un equipo de verdade".

Durante "dous ou tres anos" Modesto cuenta que estuvo "machacando nelas. Poñíame tolo, porque non daban feito. Pero tamén é verdade que pouco a pouco foron mellorando e despois xa foron facendo as cousas moito mellor. Xa daba gusto velas xogar".

Otra de las que ayudó a arrancar aquella aventura fue la que hoy es alcaldesa de Barreiros, Ana Ermida, que estuvo en el equipo hasta 2001 y que certifica lo que dice su entrenador y sus compañeras: "Eramos malísimas, pero pasabámolo moi ben e Modesto tiña moitísima paciencia. A cousa chegou a un punto en que eu chegaba a casa e meu pai preguntábame como nos fora e eu decíalle que ben, que metéramos catro goles. En realidade perderamos 0-6 pero metéramos catro goles en propia porta. Así íamos ao principio. Era unha aventura. Eu era moi mala, pero había compañeiras moi boas e máis adiante empezamos a xogar bastante mellor".

Los halagos a Modesto Veiga parecen unánimes y otra componente del equipo, Vanesa Fernández, recuerda que aunque al principio les costó arrancar luego lo hicieron "e Modesto marcounos a todas". "Por como era el e pola filosofía de traballo que tiña, sempre desde o respeto con todas nós, que non era nada sinxelo. Hai que pensar que eramos un equipo de adolescentes todas mulleres. Unha tolura", dice.

Pero aún así admite que "nos marcou moitísimo ao longo das nosas vidas porque fixo un equipo de verdade. Levábanos e traíanos para todos lados co seu Panda, sempre preocupado por todas".

Problemas familiares

Esa cuestión de llevarlas, traerlas y cuidarlas no fue nada sencilla. Modesto Veiga recuerda que incluso tuvo algunas dificultades con las familias de algunas: "Eu ía aos pavillóns con aquel montón de nenas e decíanme 'Vante denunciar os pais, xa verás'. Pero non fixen nunca caso a ninguén nin a nada de todo iso e tirei para adiante, aínda que si que houbo momentos complicados".

Ahora los recuerda con una sonrisa: "Eu tiña uns pelos moi longos e andaba sempre cunhas pintas tremendas. Sempre iba recoller a unha rapaza a San Xusto para que viñese entrenar, pero os pais non me coñecían, ata que un día me viu o pai e saíu disparado da casa que a súa filla non ía conmigo a ningunha parte. Menos mal que había alí un veciño que me coñecía e que o foi calmando un pouco e amañouse para que dúas semanas despois lle deixasen volver entrenar e xogar".

No fue el único episodio complicado: "Doutra vez a nai doutra díxome na oficina dun banco en San Cosme que non quería que adestrase á súa filla nunca máis e que non lle ía deixar volver. Tamén ese día tiven sorte, porque esperando no banco estaba Manolo Cadramón e saíu defenderme. En todo caso, eu pensaba que estaba creando moitos problemas así que a raíz diso si que as xuntei e lles dixen que non seguía, porque sentía que as estaba perxudicando, e deixei o equipo".

Pero fue una decisión que no pudo sostener durante mucho tiempo: "Cando estaba traballando nunha obra, chamáronme porque estaban preguntando por min. Boto para fóra e estaban alí todas, o equipo enteiro, dicindo que non me podía ir de ningunha maneira e que nin de broma podía desefacer o equipo. Así que claro, como te vas ir así, volvín".

Esa faceta también la certifican todas las chicas, hoy muchas madres de familia o mujeres maduras. Ana Ermida dice que siguió "porque é moi cabezón, así que aguantou todo, que non debeu de ser nada sinxelo para el".

Un grupo muy unido

Pero cree que una de las claves para que se aguantase "era que el quería que o equipo seguise adiante de calquera xeito e iso transmitíunolo a nós e eramos un grupo moi unido. Todas sabíamos que non ía saír ningunha estrela de alí, así que dedicabámonos a xogar e a pasalo ben".

Por entonces sus salidas eran, además de por A Mariña, a Guitiriz o Friol y algún viaje algo más lejos pero siempre dentro de Galicia "e eso era divertidísimo". "Íamos non sei cantas no Panda de Modesto escoitando a Obús ou a Barón Rojo a todo volume, era tremendo. Unha proba do bo recordo que nos deixou é que nos volvimos xuntar con el e foi algo que a todas nos encantou facer porque todas sabemos que lle temos que estar moi agradecidas polos valores que nos soupo transmitir naqueles anos".

Eso también lo remarcan sus compañeras. Lucía Pérez dice que "aquilo si que foron clases de igualdade, porque nunca lle preocupou nada que fósemos mulleres. Tratábanos estupendamente e non era dos que poñen ás que son mellores e o resto están para encher. Que va! Para nada. Alí xogabamos todas, as mellores e as peores, pero todas participábamos". Ella era una de las que tenía problemas en casa para jugar: "A miña nai non lle gustaba nada que xogase, ata o punto de que mo prohibiu, tanto entrenar como xogar, pero a min gustábame moitísimo así que fun inventando e inventando mil formas de ir entrenar e de ir xogar. Collía a bicicleta e dicíalles na casa que iba comprar non sei que, e arrancaba para o entreno. Ou que iba estudar con non sei quen. E todo así, sempre escaqueándome".

De ella salió volver a juntar al equipo y hacerle el regalo que le hicieron a Modesto, un balón de fútbol sala firmado por todas, "porque a min non me gustan nada esas homenaxes que se fan cando a persoa non está. Agora el está aquí e está ben. Tamén nós estamos ben. Pois hai que demostrarlle o cariño que lle temos e penso que para el foi especial como foi tamén para nós".

Vanesa Fernández también agradeció este reencuentro y recuerda que tanto le inoculó el vicio de jugar Modesto "que o deixei porque xa ía dar a luz. Estaba embarazadísima. Logo deixeino e empecei a arbitrar. Pero como nai, teño que dicir que se algo me gustaría é que os meus fillos tivesen a alguén de adestrador como foi Modesto para min, porque foi un auténtico referente en materia de respeto e de igualdade cando eso era algo que nin tan sequera existía naquel momento. Nin se falaba diso. Pero coa súa forma de ser e co seu traballo foi un referente total".

También habla de valores "de deportividade e de aprender a ser boa compañeira. Entre nós e coas rapazas dos outros equipos". Eso mismo lo recuerda también Lucía Pérez, que dice que "cando volvíamos dalgún partido, coas malleiras aquelas que nos daban, el sempre estaba animándonos, sempre con boas palabras en plan 'Non pasa nada, estivo ben' e cousas así, sempre encontraba a forma de animarnos, e desde logo foi un referente en igualdade cando eu penso que nin sequera existía o termo. Ou se existía, ninguén falaba diso naqueles anos".

Justamente eso no es algo que Modesto Veiga tenga muy presente porque él solo cree que hizo "o que tiña que facer, aguantar o equipo e que fosen mellorando todo o que puideran, e melloraron moitísimo". En lo que a él respecta y a su dedicación sí que admite que "as quilometradas que me metín eran tremendas, sempre para arriba e para abaixo, pero non me arrepentín nunca, e iso que levo gastado unha pilísima de cartos. Agora sería millonario co que gastei en gasolina", dice muy contento de habérselo gastado en el equipo.

Pero aún había otros esfuerzos, los administrativos. "Iba tirando do que podía. Por exemplo Pepe Cadramón amañábame cousas coa xestoría. Facía eu as camisetas ou reciclaba algunhas que quedaban doutros equipos e que xa non as ían usar, como as do Iberia. Outras nais e pais axudábanme a levar as rapazas aos desprazamentos. E así, porque haber, non había un peso".

Su ejemplo es solo otro del curioso fenómeno social de San Miguel de Reinante, donde con relativamente poca población la vida social siempre fue muy activa. Modesto Veiga cree que es "porque había moita xente nova e porque había unha serie de xente disposta a traballar polo ben de todos sen pedir nada a cambio, como fixo Quique Penabade no Arco da Vella ou Alfonso Parga no Iberia".

Él, por su parte, transmitió ilusión a todas sus pupilas. Ahora llegó el momento de parar: "Non sei se seguirei adestrando, penso que non. Van pasando os anos e cansei. Agora teño familia, teño que atender aos pícaros e o pequeno pode vir comigo aos partidos, pero ao grande case nin o vexo, así que vai chegando o momento de parar".