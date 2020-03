Pinín recupera online la movida burelesa en sesiones disco abiertas en su Facebook

“Muy buenas, gente. Lo prometido es deuda y como no podía ser de otra manera, aquí estamos, sábado, sesión Dj "I love 90"“. Con esta marcha arrancaba Rubén Pinín una de las emisiones online que desde hace una semana realiza para aliviar el confinamiento de los bureleses, o de quien desee conectarse de siete a ocho menos cinco a su cuenta de Facebook. El conocido hostelero no renuncia al directo y está consiguiendo recuperar el espíritu de la movida burelesa de los 90, que arrasaba en A Mariña.

“Empecei para entreterme e interactuar coa xente e vin que deseguida xurdía a broma e o pasaban ben coa música e os comentarios, pois algúns aproveitan para facer deporte; ves que se sinten ben, serve tamén de terapia”. Las suyas son sesiones temáticas, antes de salir a aplaudir a la terraza y comunicarse desde los edificios con apagado y encendido de luces. Comenzó con música pop nacional de la movida madrileña y ha continuado con el heavy rock que él mismo escuchaba siendo adolescente, tipo Guns N' Roses.

A partir de ahí han ido llegando las peticiones, como se hacía en su discoteca: “Un día puxen música española de pachangueo, tipo Camilo Sesto, Camela, Fary... e outros foi de pop rock dos 60 e 70 ou do que vai xurdindo. O principal é que nos distraigamos un pouco”. Como Pinín es un crack de las relaciones sociales, enseguida llena la pista, lo mismo le llegan peticiones de poner esa de "litros de alcohol corren por mis venas, mujer" que otras habituales de sus locales, el Contraste y el Traste.

“Avisade cando tomedes a cervexa ou vaiades polo gin tonic, hoxe poderíades conducir pero hai que quedar na casa”. Entre las que no desaprovechan para echar un baile es la profesora Herminia Pernas, que ve desde su céntrica casa sumarse peña en los edificios: “Os do edificio alto da caixa de aforros teñen unha movida guapa, poñen luces como de disco e desde outros de Arcadio Pardiñas tamén contestan ata que Pinín corta sobre as oito para os aplausos”.

El buen humor es lo principal, hay quien se disculpa por entrar tarde a esta "disco" aduciendo haberse perdido en una rotonda de casa. El público más fiel es el de la discoteca de siempre y suele rondar los 50 años pero hay de todo, hasta residentes en la India.

Por petición general, una de las sesiones, de madrugada y ya con los niños en cama, se alargó el pasado sábado

“Teño coñecidos por toda Galicia -explica Pinín-, en Madrid ou Inglaterra entrando en directo e o que traballa na India é Israel, un rapaz de aquí”. Herminia ya propone una gran reunión en directo en cuanto la cuarentena lo permita.

De momento el Dj se apaña con una aplicación en su tablet, el Face, Spotify y una webcam para montar la fiesta desde el salón de su casa: “Vamos a poner temazos, por favor, Patricia -su compañera y secretaria general de los socialistas lucenses-, quítale el sonido a las notificaciones, si no me vas a estropear la conexión, porque hoy lo vamos a petar bien bien...”.

Por petición general, una de las sesiones, de madrugada y ya con los niños en cama, se alargó el pasado sábado. “Había música de los años 90 y 2000, con hits de Aqua, Snap ou Culture Beat e ao final se demorou dende as doce ata as dúas da mañá”.

Que no decaiga.