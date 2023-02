Pimienta para el Carnaval de Foz

Este año es el año de Touporroutou en el Carnaval de Foz. Hace 30 años que la asociación A Pomba do Arco puso en marcha esta cita con la crítica y la sátira como principales ingredientes y desde hace 18 años son los integrantes de Touporroutou Teatro los que se encargan de dar vida a las coplas que los vecinos idean. "O Touporroutou surxiu grazas a Pinto, Basanta e Paco Teixeira coa idea de volver ás orixes do Entroido, á retranca, á satira, ás cantigas de escarnio e maldicir", explica Tono Neira Alonso, presidente de Touporroutou Teatro, que confirma que la cita fue tomando cada vez más auge y fue cambiando de ubicación para albergar a todo el público que disfrutaba y disfruta con el espectáculo: "Primeiro empezou na Praza de Mondoñedo e despois xa cambiamos para o interior e pasamos do antigo local dos xubilados á casa da cultura e agora xa ao salón de actos do colexio Martínez Otero".

Los integrantes de Touporroutou Teatro le dan su toque a las coplas que estos días los vecinos dejan en las urnas ubicadas en distintos bares de la localidad. Por lo general, son piezas con carácter político y social o centradas en la crítica a personajes o actitudes que acostumbran a ser políticas. "Antes non se censuraba ningunha, pero agora mirámolas antes por si hai algún ataque persoal ou algo de mal gusto, aínda que polo xeral non censuramos moitas", explica Neira Alonso, que reconoce que las reciben con el tiempo justo de leerlas "por encima" antes de subirse al escenario. "Eu repártoas entre os compoñentes do grupo e cada un dalle a súa interpretación en función do ton que teña", explica. Son diez los componentes que se suben a interpretarlas, a los que hay que sumar las pandereteiras de A Subela y Os Kentakis, "que fan de banda de Touporroutou".

Inauguración en la muestra del Touporroutou en Foz. AEP

El Touporroutou será el domingo, a las ocho y media de la tarde, pero su protagonismo ya empezó. Este jueves se inauguró en el Cenima la exposición de Carnaval, que este año se dedica a ellos. Allí se pueden ver carteles de la cita y a través de ellos se puede acceder a vídeos de las respectivas ediciones. También pueden verse disfraces y elementos de atrezzo.

Y este sábado también son los protagonistas con la lectura del pregón, a las ocho de la tarde en la Sala Bahía. "Vai ser todo improvisación, como no Touporroutou, onde a organización está prohibida", asegura Neira. A continuación serán las coplas, otro derroche de humor para iniciar bien los días grandes de una fiesta que aspira a convertirse en Interese Turístico Galego y que suma alicientes para conseguirlo.

Xoves de Comadres

La fiesta focense también tuvo sus inicios en el Xoves de Comadres con una cena baile en la sala Bahía organizada por Afammer y las amas de casa a la que asistieron más de un centenar de mujeres entre las que no faltaron la reina y sus damas, que son las embajadoras de la fiesta estos días. El grupo D’Cano animó el baile.

Y en Burela tres amigas del curso de pintura reunieron a medio centenar de comadres en la vinoteca. Fina Yáñez, María José Mon y Belén Mogo apostaron por recuperar esta tradición, "que xa fixeramos antes da pandemia e retomámola este ano", explica Fina Yáñez. "A xente animouse bastante, así que esperamos que para o ano que vén se poida animar máis aínda e volver repetila", aseguró Yáñez y agradeció la buena disposición del local para colocarlas a todas, "porque pensamos que iamos ser menos e houbo que aumentar o espazo". Tras la cena fue el DJ Chente el encargado de animar el baile.

Xoves de Comadres en Burela. EP

El Xoves de Comadres también es muy festejado en Viveiro, donde el Centro Comercial Histórico promovió un Juepeo especial y fiestas en Gatopardo Cluturpub y Kopas que estuvieron muy animadas. Los locales que habitualmente participan en la ruta de tapas de los jueves sirvieron propuestas adaptadas a estas fechas en las que no faltaron las filloas, el lacón, los grelos, el cocido o el jamón.

Fueron citas para inaugurar los días grandes del Carnaval en A Mariña, que vive este fin de semana sus principales actos a pesar de que aún se extenderá hasta principios de marzo con las últimas citas.

Una veintena de locales de Ribadeo ofrecen cocido estos días

Durante estos días alrededor de una veintena de locales de Ribadeo ofrecen cocido como tapa o como menú. En algunos casos es necesario hacer una reserva previa o encargarlo como en el Parador, O Indiano y o Fumarel; otros tienen propuestas especiales como el ‘cocido ravioli’ de Ramonita y en otros optaron por servir dulces típicos como Porto de Rinlo. También dispondrán de este plato Horta de San Roque, Costa Verde, San Miguel (el martes), Flor de José, Mareta (en tapa hoy), O Breoghán (tapas), Goia’s (tapas), A Tapería, Portillo, Rincón do Gordo, A Lira (tapa) y Delicatess (para llevar).

El restaurante O Lar de Manolo también aprovecha estas fechas para organizar las jornadas del cocido los días 18,19 y 21 a mediodía. El menú se compone de sopa de cocido y cocido con grelos, garbanzos, patatas, chorizo, lacón, tocino y cachucha. Aquellas personas que deseen llevarlo para consumir en casa también pueden hacerlo, previo encargo. Las reservas pueden hacerse en el número de teléfono 982.12.00.70.

El restaurante Marinero de Ribadeo todavía tiene abiertas las reservas para participar en la cena de Carnaval que organiza para mañana. El menú será el clásico de sopa y cocido completado con los postres típicos. El último día para apuntarse es hoy viernes y puede hacerse a través de los teléfonos 982.12.85.04 y 661.21.74.60 (también puede enviarse un wasap para cerrar la reserva). El propietario del local, Roberto Rivas Tomé, anima "a disfrutar de la noche del sábado de Carnaval degustando el plato por excelencia de estas fechas" y recuerda que las plazas disponibles son limitadas.