Pilar Vázquez es la primera mujer en ser candidata del BNG a la alcaldía xovense

El BNG anunció a su cabeza de lista por Xove, Pilar Vázquez, una administrativa vecina de la parroquia de Portocelo y que es la vicerresponsable de la formación en A Mariña. Es la primera mujer en ser candidata en el BNG local y avanza que el actual portavoz municipal y anterior alcaldable, Xosé López Hermida, "irá no primeiro tramo da lista".

En Xove gobierna con mayoría absoluta el PP, con 7 representantes, por 4 del BNG. "Somos unha alternativa seria para un concello que leva paralizado case 16 anos. Non só non medra, senón que non se actualiza aos tempos que vivimos", dice Pilar Vázquez.

La nacionalista añade que se presenta "con ilusión e con confianza no novo proxecto" que presentarán a los vecinos de Xove en próximas semanas, y que presenta "unha alternativa de goberno renovada e á vez con experiencia, pensada por e para a veciñanza, que quere ao país e aposta polo futuro e polo bo facer na política", sostiene.