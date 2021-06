Piden la colaboración vecinal para encontrar a un menor burelés

Alejandro es el menor de tres hermanos de una familia asentada en Burela que hace un llamamiento desesperado a la colaboración de la ciudadanía para tratar de dar con el paradero de su hijo, de 16 años. "Lo que intentamos es que si alguien lo reconoce por la foto que avise a las autoridades, que también lo están buscando", reclama desesperada su madre, quien solo quiere saber que su hijo está bien y conseguir que vuelva a casa.

El joven, que el próximo mes de julio cumplirá 17 años, se ausentó voluntariamente de su domicilio burelés el pasado 31 de mayo. Un hogar al que había regresado después de cuatro meses de ausencia desde el centro de menores en que se encuentra recluido. "Vino con un permiso, porque estaba muy bien, parecía contento y aprendiendo el oficio de jardinero, pero lo tenía todo preparado para marchar, porque cuando de noche fui a cerrar la puerta me pidió que no lo hiciera porque le agobiaba estar cerrado, pero en cuanto nos dormimos, escapó", cuenta desesperada su progenitora, sin sospechar nada de lo que iba a ocurrir.

Con 15 euros en efectivo y algo de ropa en una mochila, Alejandro emprendió una huida que todos en su casa desean que tenga un final feliz. "Espero que aparezca pronto, porque esto no es vida. Ya no sabemos por donde buscar y mirar", cuenta su madre, a quien les cuesta entender la actitud de su hijo y hace también un llamamiento a quien pudiera estar ayudándolo a esconderse. "Tengo mucho miedo de que pueda pasarle una desgracia y no sé cómo se las puede estar arreglando todos estos días", relata.