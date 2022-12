"Piden o caldo ata en agosto"

Almudena e Nerea Cayón, nai e filla, xestionan dende comezos de ano a Taberna de Sargadelos, onde o produto galego é o elemento central e combina á perfección coas vaixelas da cerámica nas que é servido. Neste espazo singular que antigamente era o comedor dos traballadores e no que se conservan os murais de Seoane, as hostaleiras incorporaron brunchs, xornadas gastronómicas e agora menús de Nadal.

A carta, sinala Nerea, ten a súa base na "comida típica galega" e o máis demandado son "as comidas de pota", os denominados 'callos que tumban que sanan' e o 'caldo depredador da fame', especialmente este último, pois "a xente come caldo ata agosto", asegura. Unha táboa de ibéricos e queixos galegos, polbo á feira ou encebolado, empanada, revolto de gambas e champiñóns ou pastel de escarapote son algunhas opcións nos entrantes, con ameixas, zamburiñas, mexilóns e langostinos nos mariscos, pescada á prancha, á galega e en salsa verde nos pescados e raxo, entrecosto, lacón cocido ou orella á feira nas carnes. Tamén hai acompañantes de ensaladas ou pementos e sobremesas como arroz con leite, requeixo con mel, queixo do país con noces ou flan de crema de orujo. "Todo produtos de calidade e de proximidade", salientan.

A taberna, que abre de nove da mañá a dez da noite, ofrece as comidas ao mediodía e os sábados tamén á cea. Como novidade as hostaleiras incorporaron un bruch que dan de dez a doce e que mestura "doce e salgado, por exemplo con tortilla, tostadas de xamón e tomate, minicroissants de chocolate e zumo de laranxa, e cada fin de semana leva algo novo, como gofres con sirope ou tortitas". De vez en cando tamén organizan xornadas gastronómicas, como as do cachopo, as do chuletón ou as do cocido, segundo a época, e actuacións musicais que retomarán en primavera. Ademais agora lanzan menús de Nadal pechados con marisco, carne ou peixe para os que están tendo moita demanda.

En xeral as hostaleiras amósanse moi satisfeitas con este ano á fronte da Taberna de Sargadelos. "O verán foi unha pasada, había cola no comedor", lembra Nerea, pois aínda que tamén se achegan veciños, sobre todo nas fins de semana, os clientes principais son os visitantes que acoden á fábrica. "Pasan excursións de colexios, do Imserso, rutas programadas pola Mariña, excursións con familia...", cita, e ás veces ata fan de informadoras culturais cos visitantes, que se amosan moi sorprendidos co local. "Chámalles moitísimo a atención, ata lles sacan fotos ás tazas do café", comenta.