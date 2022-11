Piden dos años y medio de cárcel por un 'simpa' de 8.000 euros en Viveiro

La Fiscalía solicita dos años y medio de prisión para un acusado de un delito de estafa por hacer un simpa de 8.266,30 euros en un restaurante del municipio de Viveiro, en el que contrató un banquete con motivo de la boda de uno de sus hermanos. Además, reclama que abone en concepto de responsabilidad civil la cantidad citada por el coste pendiente de pago del convite a la propiedad del establecimiento hotelero O Val do Naseiro, donde ocurrieron los hechos en 2018.

El acusado acudió al hotel restaurante a principios de ese año para contratar el banquete de boda de un hermano y llegó a firmar un contrato el 12 de marzo. El ministerio fiscal entiende que su verdadera intención era que los familiares disfrutaran del mismo sin pagar por él. Para generar la apariencia de que pretendía cumplir con las obligaciones pactadas con la gerencia del establecimiento, efectuó tres pagos por un total de 1.500 euros en concepto de fianza. El día 12 abonó 500, el 29 de abril aportó 700 y el 3 de mayo, 300.

De esa manera logró que el convite, al que asistieron unos 200 invitados, se desarrollase con normalidad el 9 de mayo, día en que supuestamente tenía que abonar el coste del banquete. Sin embargo, la acusación dice que dio largas a la propietaria del restaurante desde ese día, sin abonar cantidad alguna, razón por la que esta reclamó el pago de la deuda. Según la denuncia que esta presentó en la comisaría de Viveiro, el acusado y su familia tenían domicilio en el municipio vivariense, mientras que la familia de la novia residía en la provincia de Ourense.

Antes de que abandonasen el hotel, la dueña del mismo y el acusado se entrevistaron y él alegó no poder abonarle el banquete, dado que quien tenía el dinero era su padre, que supuestamente estaba ebrio, por lo que convinieron en que lo abonaría al día siguiente. Esa jornada se personaron el acusado y dos hermanos, manifestándole que su padre seguía borracho y que no le podían pagar, quedando para el día siguiente a fin de abonar la factura. Al no presentarse, la hostelera llamó por teléfono, con señal de estar apagado. Por eso envió un mensaje de WhatsApp diciéndole que denunciaría el hecho, pero nadie respondió al requerimiento.

Al día siguiente, en recepción del hotel recibieron una llamada de la supuesta pareja del acusado, quien indicó que se habían ido a Rumanía porque un niño había tenido un accidente. La gerente del establecimiento aportó la factura, el contrato, condiciones y pagos efectuados, aportando después fotos, vídeos y otros datos de filiación de la familia.

La factura recoge el menú, en el que figura que los entremeses serían aportados por los promotores del evento, el primer plato consistiría en un filete de merluza al aroma de mar y el segundo en una chuleta de cerdo con pepinillos en vinagre, patatas fritas -que puso el hotel- y chorizos criollos, que "traen ellos", precisa. Se completó con tarta y café.

Durante el evento consumieron 168 botellas de vino tinto de la casa y otras tantas de blanco, 96 de Jhonny Rojo, 24 de champán, 200 de filetes de merluza y otras tantas chuletas y una botella de Cacique 500. El alquiler del salón costó 2.000 euros y el personal 1.200 euros, a lo que hay que sumar 63,30 euros de mesón.