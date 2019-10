Piden 20 meses de prisión y alejamiento de sus padres por dos delitos de maltrato en Viveiro

Un hombre se enfrenta a veinte meses de prisión por sendos delitos de maltrato en el ámbito familiar, que es lo que reclama el Ministerio Fiscal para S.I.C, contra el que este lunes se celebró juicio en el Juzgado de lo Penal número 2 de la capital lucense y que quedó visto para sentencia.

En el escrito de acusación del fiscal, se relatan dos hechos sucedidos en la vivienda que S.I.C comparte con sus padres en Viveiro y donde parece ser que la convivencia se hace muy difícil por el conflictivo trato entre el acusado y sus progenitores.

Su madre se llevó la peor parte en los hechos que se juzgan y es que, al parecer, en la mañana del 18 de junio del pasado año, S.I.C, mantuvo una fuerte discusión con ella motivada porque continuamente está pidiendo dinero a sus padres.

Al no conseguirlo, el acusado comenzó a gritar y a insultar a su progenitora, al tiempo que empezó a destrozar diversos enseres domésticos, ocasionando un enorme malestar anímico a la mujer, que previamente ya había sufrido un episodio de violencia, pues semanas antes —en una fecha que no se puede determinar con exactitud— el acusado durante otra discusión con su madre la agarró por el pelo y la tiró por las escaleras, no constando que le ocasionara lesión alguna, hechos por los que sus padres no reclamaron ni presentaron denuncia.

Por cada uno de los dos delitos de maltrato el acusado se enfrenta a diez meses de prisión, además de la prohibición de aproximarse a sus padres y a comunicarse con ellos por cualquier medio por un tiempo de dos año, ni acercarse a menos de 300 metros de la vivienda, además de perder el derecho a la tenencia y porte de armas.