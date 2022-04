Un Peugeot 504 con alma muy internacional, ahora en Burela

Corren mitos, leyendas y verdades irrefutables sobre los Peugeot 504. Que si Pininfarina se inspiró en los ojazos de Sofía Loren para diseñarle sus tremendos faros, que llegó a convertirse en el taxi del desierto del Sáhara, adonde muchos aventureros franceses lo llevaban para después venderlo por un buen dinero, que si es más robusto que los Mercedes pata negra o el R-4... el caso es que, superados los 50 años de su creación, este león no se acaba. Sigue rugiendo y traspasando fronteras desde el Magreb a Kenia o en la Patagonia y alguno, como es el caso, se ha convertido con todo merecimiento en coche de colección. Aquí también se merece un homenaje, sobre todo porque fue un modelo fabricado en la Citroën de Vigo hasta 1980.

"Tiña ganas dun clásico e este atopeino tirado nunha palleira de Pontevedra onde fun facer uns traballos", dice José Manuel Pinín Pernas, en cuyo camino se han cruzado interesantes coches franceses y alemanes. La historia de este no puede ser más curiosa pues este peixó de 1975 no tenía más que 57.000 kilómetros. "Era da filla dun matrimonio galego emigrado e cun hotel en México, que o tiñan só con matrículas vermellas para cando ela viña pasar o mes de vacacións, por iso sempre montou placas turísticas. Estaba no garaxe, víñalle Aduanas desprecintalo despois de pagar unhas taxas, e cando se ían volvía a precintalo", cuenta Pinín.

El motor. X. L.

Además, el 504 2.0 de gasolina lo habían comprado nuevo en Francia, ya que con cambio automático (al que estaba acostumbrada la moza en México), no lo vendían ni en Pontevedra, ni en Madrid. "Gustáballe este coche —explica este burelés—, pagouno en francos franceses e puxéronllo na fronteira en Irún". La tranferencia a Pinín no fue sencilla y hubo de esperar a que ella tramitara la nacionalidad española. Tres años.

Cuando lo tuvo, lo desmontó completo, lo pintó en los Talleres San Lázaro de Viveiro y lo montó de nuevo paraa rodar en los encuentros automovilísticos con los amigos. El otro día se dio una vuelta en Ourol con dos chavales aficionados y con su compañera Julia Mª Labrador, que guarda en un garaje bajo el Ronsel un Renault 19 que también es clásico.

Ficha técnica

Esta berlina de cuatro puertas, poco rompedora en líneas respecto a sus Citroën contemporáneos era sencillo y robusto a más no poder. Un auténtico todo terreno que aún hoy, si los africanos ven alguno de viejo, lo compran y despiezan. La baja compresión de su motor le permitiría ponerse en marcha con cualquier gasolina. Pero en los años 70 era aquí un cochazo, dice Pinín: "O 504, o Citroën CX ou o Tiburón só o tiñan xente con poder adquisitivo, do banco ou dos barcos, coma Nixo ou Roca, e no Mercedes só se movía o alcalde Arcadio Pardiñas".

Su primer coche fue un Simca 1.200 Ti y el segundo, el cómodo DS Palas Tiburón de segunda mano, comprado a Rufino Río, quien montara una popular carnicería tras retornar de Francia con el Citroën. El Tiburón lo había montado el propio Rufino para sí en la fábrica gala donde trabajaba, mucha gente lo recuerda como un coche que destacaba en Burela y Pinín se lo compró, de esto hace más de 37 años. Tras muchos kilómetros, terminó por regalarlo al concesionario al pasarse a un CX nuevo. "Creo que ese DS o querían en Lugo para restaurar", comenta. Del Peugeot solo tiene alabanzas: "Anda e aluma ben, ten freos de disco ás catro rodas e non gasta moito, 28 euros lle botei para encher ao volver de 180 km por Ourol". Los asientos de este modelo fueron de los primeros en Francia en contar con reposacabezas. Si tiene que ponerle un pero, sería la dirección insistida pues en parado para aparcar hay que aplicarse de brazos con el enorme volante.

Por supuesto, el Peugeot 504 ha tenido múltiples versiones, incluidas las cabriolet y familiar, e incluso algunas incluso industriales como pick up, y en 4x4, dada su robustez. Toda una institución automovilística en África y en América, donde se continuó fabricando hasta finales del siglo XX, tras su descatalogación en Europa. Fácil de conducir, confiable, seguro, fácil de reparar, cómodo y capaz para viajar eran sus credenciales, porque además la suspensión trasera independiente era ingeniería de la excelente. La adaptaron incluso para correr en rallyes, a pesar de la generosa carrocería. Su larga carrera incluso tuvo homenaje cinematográfico en el cine galo. Lo hemos visto conducido por Roger Moore como James Bond en Sólo para tus ojos o el reparto de series como La ley de Los Ángeles. Si viajan a Egipto, los verán en directo pues fue la herramienta de los taxistas. Y en Argentina o Chile.

El interior del vehículo. X. L.

Pinín ha tenido varios Mercedes pero dice que el Peugeot está a la altura. Y eso que el 240 diésel con el que sustituyó al Tiburón le dio un gran rendimiento, como era de esperar. "Compreino de segunda man con 250.000 quilómetros, fíxenlle un millón de quilómetros máis e aínda me deron 500.000 pesetas por el cando o vendín en Asturias", recuerda. Todo un negocio, tras habérselo comprado a un fabricante de persianas coruñés que lo dejó ir por un BMW.

Esas operaciones con los coches ya no abundan tanto, aunque puede citar otra cercana. En casa de su compañera Julia tenían un Renault 6 que había costado 125.000 pesetas y que cuando fue de reemplazarlo por un R-19 el Plan Prever lo valoró en 150.000 pesetas. Aunque es un valor relativo debido a la depreciación, es cierto que "déronlle máis do que lle custou".

Del Mercedes 240 diésel con 1.250.000 kilómetros Pinín se pasó al Mercedes 300 y su quinto coche sería un Mercedes 320. El actual está a la moda, es un todocamino, un Citroën C5 Aircross que "vai moi ben e non ten nada que envexarlles aos anteriores". En cuanto a los clásicos, le tiene el ojo echado a un Jaguar, pero todo se andará.