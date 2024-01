El peso de la población migrante impulsa la natalidad en A Mariña

El cada vez mayor peso de la inmigración impulsa la natalidad en la Costa de Lugo, como lo prueba el hecho de que las dos primeras madres de este año 2024 sean de ascendencia suramericana. Ambas se recuperan ya del parto en el Hospital Público da Mariña, enclavado en la localidad de Burela. El primer bebé del año en el centro mariñano fue Juan Esteban Fuentes Rico, quien nació este jueves a primera hora de la tarde y será vecino de Mondoñedo, y este viernes por la mañana le siguió Nael Vilchez Tavares, que residirá con su familia en Xove.

Yesica Camila Rico y Ricardo Esteban Fuentes, ambos de 20 años de edad y naturales de Colombia, son los padres de Juan Esteban. El padre viajará en diez días desde su país de origen para poder estar con el pequeño, que ha nacido de manera imprevista en A Mariña, con el fin de ayudar a la joven madre, quien está estos días acompañada por la tía Carla y por otros familiares a los que vino a visitar en la ciudad episcopal, a la que llegó hace dos meses y medio de vacaciones, aunque ahora ya piensa en la posibilidad de quedarse.

Es el primer hijo de Yesica, quien se encuentra bien, aunque dolorida tras el alumbramiento y afronta con valentía el reto de la crianza. "Se trata de ir aprendiendo poco a poco", comenta. La tía Carla, que le hace compañía y brinda ayuda en estos momentos en el hospital, se deshace en elogios hacia Juan Esteban: "Es precioso". El niño lleva los nombres del abuelo y del padre.

Yesica vive con otros familiares que emigraron a España hace años en busca de una vida mejor -entre ellos se encuentran su madre, varios hermanos y tías-. Todos ellos residen en el concello mindoniense, al que ella llegó con la intención de pasar tiempo con la familia y ahora confía en poder asentarse en la localidad, donde también espera pueda permanecer su pareja en el futuro, aunque de momento ansía su llegada para que conozca el niño y puedan disfrutar juntos de sus primeros días.

Yesica Rico aún se mostraba dolorida tras alumbrar a su hijo Juan Esteban. JM PALEO

CESÁREA. Juan Esteban nació por cesárea, pesó 3,5 kilos y su madre empezó a darle pecho, pero "me incomodó un poco y le cambié al tetero", aunque indica que tiene intención de darle de mamar. "Come bien, es muy tranquilo". Añade que tiene mucho pelo, está espabilado y no llora. Sin embargo, Yesica no ha podido dormir bien durante la noche del jueves al viernes, debido a los dolores del posparto.

Al hospital mariñano acudió asimismo el jueves la segunda madre primeriza del año en la Costa, aunque finalmente dio a luz en la mañana de este viernes. Se trata de Paola Dayanna Vilchez, natural de Perú y vecina de Xove, que dio a luz por la mañana en el complejo hospitalario mariñano a otro niño, que se llamará Nael y cuyo padre es Patrick Tavares, que se encuentra en Francia por razones laborales, según explica la parturienta.

Esta mujer, natural de Perú y con residencia en el concello de Xove, donde vive junto a su familia después de realizar la mudanza desde el vecino municipio de Viveiro, donde vivió desde los ocho años de edad, espera que el progenitor pueda visitarles en breve.

El rostro de Dayanna Vilchez reflejaba este vienres alegría e ilusión. JM PALEO

PARTO NATURAL. El pequeño Nael pesó 3,260 kilos y midió 51 centímetros. Nació por parto natural. "Llegué a las siete de la mañana del jueves al hospital con contracciones, que fueron importantes y cada vez más frecuentes, las sentí. Cada vez fueron a más hasta que me puse de parto esta mañana -por este viernes-. Me dijeron que fue rápido para ser el primero y el niño está muy bien".

Dayanna, que cuenta con el apoyo de su madre, se mostraba feliz, aunque algo cansada, pero de buen ánimo tras haber dado a luz a Nael.

Las dos primeras madres de este año 2024 son dos inmigrantes -Dayanna lleva años asentada en la comarca con su familia, mientras que Yesica llegó hace poco más de dos meses-, población entre la que es más común que la maternidad sea a edades más tempranas de lo que ocurre en Europa, donde las mujeres suelen retrasar hasta después de los 30 e incluso los 40 años la maternidad, lo que está ocasionando problemas de fertilidad y lleva aparejada una crisis demográfica importante.

Esa falta de nacimientos está provocando ya desajustes en el mercado laboral, con dificultades para encontrar mano de obra, situación que contrasta con lo que sucede en países donde no hay problemas de natalidad.