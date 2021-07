Peque seguirá en el Pescados Rubén hasta 2024

El Pescados Rubén Burela ha cerrado el fichaje de la pívot brasileña Emilly Micaela Marcondes, que se compromete con el conjunto gallego por dos temporadas, hasta 2023. El club ha confirmado su incorporación en la misma jornada en la que ha anunciado la renovación de su capitana, Peque. Patricia González Mota seguirá vistiendo de naranja hasta 2024.

¡Ya lo podemos decir! ✍️ ¡𝙍𝙀𝙉𝙐𝙀𝙑𝘼 @PGMOTA7!



Lo sabemos, hemos tardado 𝓜Á𝓢 que el FCBarcelona en confirmar a Messi, pero es que Peque es 𝓜Á𝓢 que Messi...



𝓜Á𝓢 compromiso 🤝

𝓜Á𝓢 velocidad 💨

𝓜Á𝓢 pases 👟

𝓜Á𝓢 desequilibrio 🏃‍♀️#MásPeque 👉 https://t.co/xiW6XCKwWc pic.twitter.com/sS0iBJWEtw — Pescados Rubén Burela FS (@burelafs) July 31, 2021

La madrileña, internacional española, arrancará así la que será su novena temporada en el equipo mariñano, la cuarta consecutiva. "Ha sido todo muy fácil; ambas partes teníamos interés en mi continuidad. No me veo en otro sitio que no sea Burela", apunta Peque, de 34 años, en declaraciones divulgadas por el club.

El Pescados Rubén avanza así en la configuración del equipo para la próxima temporada, en la que confirma que incorporará a Emilly Marcondes. La internacional brasileña procede del Torreblanca Melilla, en el que fue la máxima goleadora del equipo y la tercera de la liga con 26 tantos.

⚽ 2️⃣6️⃣ goles en esta última temporada!!



🧡 Y ahora los 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙞𝙧𝙖́ 𝙢𝙖𝙧𝙘𝙖𝙣𝙙𝙤 en las #GuerreirasLaranxas!!



👋 ¡¡𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙞𝙙𝙖 @EmillyMarcondes!! — Pescados Rubén Burela FS (@burelafs) July 31, 2021

"Defender esta camiseta para mí es un honor. Para mí es un sueño desde antes de salir de Brasil, poder llegar a formar parte de un equipo campeón de todo. Haré todo lo posible para poder sumar como grupo esta temporada", dijo la pívot en declaraciones que facilitó el club.

La jugadora de 26 años es la tercera cara nueva del equipo lucense tras las internacionales españolas Irene Samper y Elenita.