Peque: "El Pescados Rubén FSF es el mejor club del mundo, sin lugar a dudas"

LA AMBICIÓN del Pescados Rubén Burela FSF parece no tener fin. El pasado sábado cerró el círculo de los títulos de la campaña de 2019-2020 con el triunfo en la Supercopa ante el Poio (2-0) y ha ganado los seis últimos que ha disputado. La bandera de este proyecto sobre la pista es Patricia González Mota, ‘Peque’, (Madrid, 3 de abril de 1987), nombrada MVP de la final y que disfruta como nunca de la racha naranja.

Otro título más.

No es otro título más, es el que cierra el triplete del curso 2019-2020. Hemos hecho historia.

¿Cómo lo celebraron?

Pues en el hotel Nordés, donde estuvimos concentradas. Estuvimos en una sala aparte, nosotras solas.

¿Qué les hace ser tan fiables en los partidos importantes?

La experiencia. Hace unos años el Burela FSF llegaba a finales pero le costaba un poco más ganar. Eso se va aprendiendo con los años. La presión la manejamos mucho mejor, tenemos gente de mucha calidad en el equipo. Los dos factores claves yo creo que son la experiencia y la ambición, si se juntan las dos cosas hay resultados.

"No solo tenemos calidad, tenemos gente que trabaja, gente joven que aporta ilusión, gente joven que aporta ilusión, gente que cohesiona..."

¿No se cansan de celebrar títulos?

Escucha mi voz (afónica) y mira las imágenes. No. Es un mito eso de que el deportista se cansa de ganar. Un equipo competitivo como el nuestro nunca se va a cansar de ganar. Hay finales que las podemos perder porque también juega otro rival, pero nosotros trabajamos de lunes a viernes para ganar el sábado.

Hay dos factores claves para entender la trayectoria del equipo en las últimas temporadas. Una es la calidad y otra la profesionalidad. ¿Añadiría alguna más?

Es un conjunto de muchas cosas. Está claro que hay calidad, pero también trabajo. Parece que cuando ganamos el sábado es lo normal, pero detrás de eso hay siete sesiones semanales más el partido. También creo que tenemos un tipo de jugadoras que nos hacen ser un gran equipo, no solo de calidad, también tenemos gente que trabaja mucho, gente joven que aporta esa ilusión que se necesita, gente que hace de pegamento... Es el conjunto.

¿Se puede considerar al Pescados Rubén FSF como el mejor equipo de Europa o del mundo?

Sí, para mí lo es, sin lugar a dudas. Como estructura, por la profesionalización, porque ahora tenemos una regularidad con la consecución de títulos que necesitábamos y merecíamos. No sé cómo serán los mejores equipos en Brasil, pero yo creo que somos el mejor club del mundo.

¿Es el mejor momento del equipo en sus ocho temporadas que lleva aquí?

Sin duda. Nunca habíamos tenido esta regularidad en conseguir títulos. Es verdad que pescábamos alguno, que luchábamos por todos, como la primera Liga, que se ganó en la temporada 2012-13, pero ahora hemos conseguido un triplete y es el mejor momento del club.

"Mientras el cuerpo aguante vamos a seguir dándolo todo"

Fue usted la MVP de la final de la Supercopa, ¿está en el mejor momento de su carrera deportiva?

Soy de las que piensan que estoy en el mejor momento que se puede estar. Mi cuerpo me está aguantando y ahora mismo tengo la experiencia que no tenía con 25 años. Juego los partidos de otra manera, veo el fútbol sala de otra manera...

¿Pero se siente en plenitud?

Soy muy exigente conmigo misma. Creo que podría estar un poco mejor en la finalización, tener más continuidad, porque he tenido muchas lesiones, pero estoy en el mejor momento que puedo estar.

Hablando de lesiones, es la cruz de la temporada. Lesiones como las de Cely, Jenny, ahora Cilene, Ale de Paz...

Lo dije en una entrevista no hace mucho: el parón por el covid de tres meses a un deportista le pasa factura y se está viendo. Tuvimos ese parón, luego una pretemporada que se alargó porque cambiaron el calendario a una semana de empezar la Liga y se alargó un mes más. Y todo eso está pasando factura ahora mismo, no pasan factura al día siguiente. Por la altura de temporada a la que estamos hay lesiones que no se tendrían que haber producido. Jenny se rompió la rodilla, lo de Ale de Paz es un esguince fastidioso pero no es nada grave. Por lo de Cilene estamos preocupadas porque no sabemos el alcance.

La incorporación de Jane palía un poco todas esas bajas y además conoce el club.

Eso es lo más importante. No es un fichaje nuevo, es como si se reincorporara después de unas vacaciones largas. Ya demostró el año pasado su calidad cuando llegó y marcó tres goles en la Supercopa nada más llegar.

Una de las claves del éxito del equipo es que ha mantenido una columna vertebral a lo largo de muchos años como Jozi, Dany, Bea Mateos, contigo...

Es el punto clave, tener un grupo de jugadoras y confiar en ellas. Cuando ganamos la Liga nos fuimos unas cuentas y parece que hubo un bajón, pero luego los fichajes de Cilene y Cami fueron claves porque para mí están en el ‘top 10’ de la Liga. Los equipos ganadores no se hacen de la noche a la mañana, es un trabajo de muchas semanas y años.

¿Les molesta que siempre que se hable del Burela FSF se nombre la veteranía del equipo?

No, no nos molesta, nos reímos. Tenemos una media bastante alta de edad, es una realidad, pero lo bueno es que en el deporte la edad no marca el rendimiento. ¿Quién te va a decir que Cilene tiene 36 años?, ¿que Jozi tiene la edad que tiene? Estamos demostrando que el DNI no vale en el deporte. Mientras que el cuerpo aguante vamos a darlo todo, y lo que no dé el cuerpo lo da la ilusión que tenemos intacta.

Imagino que el título de Liga es el más importante, ¿cuáles son los grandes rivales del Pescados Rubén FSF?

Este año es un poco más difícil de saber, porque estamos en dos grupos y no te enfrentas a todos los equipos. Pero soy un poco friki y me veo todos los partidos que puedo. En nuestro grupo el Alcorcón y el Melilla son dos grandes equipos que van a dar la lata. Y en el otro grupo, por supuesto el Futsi, pero también el Roldán, el Poio o el Ourense, que no está teniendo muchos cambios pero que tienen muy buen equipo. Estamos en la mejor Liga del mundo y cada rival con el que nos encontramos es complicado.