El Pescados Rubén FS intentará ganar en Zaragoza sin Matamoros y Iago Míguez

El camino del ascenso no va a ser un camino de rosas para el líder de Segunda División, Pescados Rubén Burela FS, que se está encontrando algunos contratiempos inesperados en el camino. El conjunto naranja viajará a Zaragoza mañana con una baja casi segura, y dolorosa, tras la lesión en el entrenamiento del miércoles de su máximo goleador, Jorge Matamoros, que sufrió un pinchazo que le impedirá estar probablemente con sus compañeros en el partido ante el Colo Colo, el domingo, a las 12.30 horas, en la jornada 25 de las 30 que tiene la Liga de Segunda División.

Mata se hizo algunas pruebas en la mañana de ayer y parece estar descartada una lesión grave, pero pese a que pueda tratarse solo de una contractura el jugador tiene pocas opciones de estar disponible para Juanma Marrube en el partido en tierras mañas, aunque se espera que pueda estar ya recuperado para el encuentro del día 30, en el pabellón Vista Alegre, ante el Talavera FS, en el antepenúltimo encuentro en casa de la temporada.

La posible baja de Mata se une a la de Iago Míguez, que tampoco viajará a Zaragoza por precaución tras la microrotura sufrida hace algunos días. Iago se perdió los encuentros de Manzanares y en casa ante el Rivas, pero estará con casi toda seguridad para el enfrentamiento frente al Talavera.Tampoco viajará Pitero, que cada vez está mejor de sus problemas de pubis y ya realiza algunos ejercicios junto al resto del grupo, pero todavía no está en condiciones óptimas para poder jugar.

Juanma Marrube no quiso todavía descartar a Mata «ata que se coñezan os resultados definitivos» y parece que tampoco arriesgará con Iago Míguez "xa que o fisio aconsella que non xogue aínda", pero el técnico prefiere centrarse en los que sí estarán y prepara con mimo el partido ante el Colo Colo, que considera «unha das saídas más difíciles da Liga» pese a que la clasificación sitúe a los zaragozanos en la zona media-baja. "Basta ver os últimos resultados que leva na casa e incluso o partido do pasado fin de semana, na pista do Betis para saber que tipo de encontro nos espera. Poño esta saída nun grado de dificultade semellante á do Manzanares ou Mengíba"», dijo.

La pista de goma también puede influir en el desarrollo del juego, ya que limitará la velocidad de circulacion de la pelota y puede beneficiar al equipo que está más acostumbrado, el Colo Colo, al que Juanma ve como un equipo hecho. "Custoulle afianzarse na categoría, pero conta con xogadores que xa pasaron por Primeira no Zaragoza e seguro que na vindeira tempada, se segue en Segunda como todo parece indicar, será un equipo a ter en conta. É un equipo moi físico, con moita envergadura, pero ademais sabe xogar ben ao fútbol sala e ten claro o que quere", señala el entrenador del cuadro burelés.

Juanma es consciente de que la jornada promete fuertes emociones, con partidos como visitantes para los tres aspirantes al ascenso directo. Mientras que el Pescados Rubén juega en Zaragoza, el Betis se desplaza a Talavera y el Mengíbar visita al Barcelona B. "A estas alturas tódolos encontros son complicados porque case todo o mundo se está xogando algo. O Talavera aínda pelexa por entrar en play off e gañar en Barcelona non é sinxelo porque é un equipo que non ten a presión dos resultados e fai un bo fútbol sala. Pero tanto o Mengíbar coma o Betis, igual que nós, están sendo solventes, así que tamén poden gañar os seus partidos, así que prefiero pensar no noso", dijo.

Juanma insiste en que el Pescados Rubén tendrá que ofrecer su mejor nivel para poder sumar los 3 puntos y habla de la capacidad goleadora del rival, con jugadores como Trasobares o Muniesa. "Poucos equipos hai que teñan dous xogadores tan arriba na táboa de goleadores», explica el técnico, que apunta otras claves para tener en cuenta. «Debemos ter moito coidado coas xogadas de estratexia, aí son moi fortes".