El Pescados Rubén FS afronta el primer asalto de la serie final para subir a Primera División

Casi sin tiempo para digerir el triunfo en la pasada eliminatoria ante el Sala 10 Zaragoza, el Pescados Rubén Burela FS afronta la serie definitiva para ascender a Primera División frente al Alzira FS. El primer partido se juega a las 18.30 horas en el pabellón Vista Alegre, y la serie es al mejor de tres, quien gane dos partidos jugará en la máxima categoría nacional.

Un encuentro donde el equipo naranja llega con la moral alta pero tocado por las lesiones. Rikelme y Pitero no jugarán en lo que queda de eliminatoria y son dos rotaciones menos para David Rial. Aún así, el entrenador gallego afirma: "El otro día jugamos con 6 o 7 jugadores de cancha y el ritmo competitivo que mostró el equipo fue tremendo. No me preocupa. Usaremos las armas que tengamos que usar", dice.

Ganar en Vista Alegre es estar en Primera, creo que toda la gente que viene es consciente y si generamos esa atmósfera los rivales van a sufrir mucho

Sobre el Alzira FS, que eliminó en la serie anterior al O Parrulo Ferrol ganándole los dos partidos en A Malata, señala que es un equipo "muy competitivo, muy peligroso en situaciones de transición y en el juego con pívot", argumenta. "Tiene una plantilla larga, con una rotación larga", y señala que para ganar "tendremos que minimizar nuestros errores, tratar de maximizar nuestras virtudes y conseguir este primer puntos en Vista Alegre", dice el técnico, que recuerda que "ganar aquí, en Burela, es estar en Primera División; creo que toda la gente que viene es consciente y si seguimos generando esa atmósfera los rivales van a sufrir mucho", advierte.

Isma, uno de los jugadores más relevantes en el tercer partido de la pasada eliminatoria, cree que uno de los factores claves en el encuentro será el anímico. "Hay que mantener la cabeza fría, tener personalidad y confianza en los momentos en los que las cosas no van como uno quiere o estás pasando por dificultades", concluye el cierre de A Fonsagrada.