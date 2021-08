El Pescados Rubén Burela incorpora al brasileño Rikelme

El Pescados Rubén Burela apuesta por el gol del brasileño Rikelme Alves Ribeira, que se incorpora al proyecto del equipo gallego para la temporada 2021/22 en la máxima categoría del fútbol sala nacional.

El jugador de Campo Grande, que tiene 19 años, es el tercer fichaje del equipo tras las incorporaciones de los cierres Isma (O Parrulo FS) y Wanderson (Osasuna Magna).

Rikelme ficha por el conjunto lucense tras haber destacado por su faceta goleadora en su país con el Juventude.

"Éste ha sido un cambio con el que siempre he soñado. He luchado y me he preparado para este momento que llega ahora. Los cambios nos hacen tener esperanza y soñar por aquello que buscamos. He tomado la decisión contando con el apoyo de mi familia y con personas muy importantes en mi vida y que me proporcionan el mejor soporte", indicó en declaraciones al club.

Rikelme se pondrá a disposición de su nuevo entrenador, Alberto Riquer, en los próximos días y en el Burela afrontará su primera experiencia fuera de Brasil.

"Espero integrarme y adaptarme para conseguir buenos resultados. Siempre he seguido el fútbol sala español; estoy preparado para estrenarme en una de las mejores ligas del mundo", indicó el ala zurdo, que promete compromiso, trabajo y tenacidad.

"Por mi parte no faltará sudor y lucha", comentó el nuevo integrante del Burela, que firma por dos temporadas