El Pescados Rubén Burela FSF puede batir un récord histórico de puntuación en Liga

Con el título honorífico de campeonas de la liga regular de Primera Iberdrola ya en el bolsillo después de sumar una vuelta entera de victorias y elevar su cuenta a 24 triunfos y dos empates, el Pescados Rubén Burela FSF empieza a enfocarse en la preparación del play off por el título, que empezará en Vista Alegre el 1 de junio, en plena fiestas burelesas.

El propio Julio Delgado reconocía tras la victoria del sábado ante el Alcorcón FSF que "cada vez cuesta más motivar a las jugadoras porque están haciendo una temporada regular de sobresaliente o más", exponía el técnico.

Aunque también avanzó que "estos últimos cuatro partidos los vamos a afrontar como si fuesen los cuatro primeros", uno de los alicientes que podrían encontrar las futbolistas laranxas para este tramo final es el de entrar en la historia del fútbol sala español como el equipo con la mayor puntuación registrada nunca.

Desde que en la temporada 2004/2005 el formato liguero de la Primera División femenina se fue a los 16 equipos, tan solo 13 escuadras han conseguido sumar 80 o más puntos, pero ninguna ha logrado todavía alcanzar los 86, una cifra que están en disposición de obtener las mariñanas si son capaces de vencer los cuatro partidos que les restan por jugar.

De este modo superarían al Ponte Ourense de la temporada 2010/2011 y al Futsi Atlético Navalcarnero de la 2016/2017, los únicos equipos que han conseguido alcanzar los 85 puntos luego de sumar 28 victorias y ceder ambos solo un empate y una derrota.

Además, pasarían a ser el mejor Pescados Rubén Burela FSF de la historia, superando al de la campaña 2018/2019, último curso sin play off por el título, en el que las jugadoras preparadas por Julio Delgado e Iván Cao, ‘Lucas’, fueron subcampeonas tras igualar a 84 puntos con el Futsi Atlético Navalcarnero al sumar 28 triunfos y dos derrotas. Aquel cuadro rojiblanco fue el único capaz de terminar la Liga sin derrotas, ya que solo había cedido tres empates.

Otro conjunto navalcarnereño estaba con opciones de batir esta marca en la campaña 2019/2020, pero el estallido de la pandemia dejó a las de Andrés Sanz, que todavía tenían que enfrentarse a sus tres rivales más fuertes en la segunda vuelta, con 23 victorias en el mismo número de partidos.

A priori el calendario es accesible para las mariñanas, ya que se enfrentarán a domicilio a Les Corts y Rayo Majadahonda, mientras recibirán en Vista Alegre a Móstoles y Viaxes Amarelle. Las catalanas y las mostoleñas llegarán a estas citas sin nada en juego, las majariegas ya han descendido de forma matemática y solo las coruñesas podrían estar jugándose la permanencia en la última jornada.

Julio Delgado, de momento, no se fija en este récord. "Personalmente no pienso en ello, solo en ganar el título de Liga que nos queda y para el que ya nos hemos asegurado tener el factor cancha a nuestro favor en el play off. La verdad es que cuando empezamos por el mes de agosto era impensable tener esta regularidad y estar ahora con 24 victorias y dos empates, porque no me canso de decir que esta competición cada día es más difícil. Todo el mundo le mete muchísima intensidad y tener esta regularidad solo es fruto de trabajar mucho y sufrir como hemos sufrido en partidos como los de Alcorcón", proclama.