El Pescados Rubén Burela FSF superó su mejor marca de victorias en un inicio de la Primera División femenina y solo necesita ganar en casa el sábado al Majadahonda para garantizar una ventaja de 4 puntos sobre el Futsi Atlético en la visita que harán al cuadro madrileño el día 1 de diciembre, dentro de dos jornadas. La ventaja podría incluso ser mayor en caso de que las mariñanas superen al Majadahonda, ya que el Futsi tiene un difícil desplazamiento a la cancha del campeón, Roldán, que intentará no quedarse descolgado de la pelea por el primer puesto.

La última víctima del cuadro que entrenan Julio y Lucas fue el Poio Pescamar, que por dos veces sepuso por delante en el marcador, pero que acabó siendo superado por un Burela FSF serio y con capacidad de reacción. La victoria en Poio fue la cuarta lejos del Vista Alegre y tres de ellas, ante el Móstoles, Roldán y el propio Poio, de alta dificultad, lo que demuestra la ambición del cuadro mariñano, que quiere su tercera corona nacional después de las alcanzadas en las temporadas.

El técnico del conjunto burelés, Julio Delgado,ya ve mucho más cerca la posibilidad de llegar a la pista del Futsi con una ventaja suficiente para mantener el liderato pase lo que pase en Madrid. "Con todos los respetos para el Majadahonda, que viene de ganar al Roldán, no podemos ahora dejar escapar en casa lo que hemos conseguido en Móstoles, Roldán y Poio", explicó el preparador de la escuadra naranja, que no solo se mostró feliz por el triunfo en Poio, sino por la forma de conseguirlo. "He leído que fue un partido equilibrado, pero yo no vi ninguna igualdad. El rival marcó 2 goles en 4 tiros a nuestra portería y nosotros llevamos el peso desde el minuto 1, generamos un montón de ocasiones y solo nos faltó un poco de acierto en el primer tiempo para poder dejar el partido casi resuelto", afirmó.

El preparador mariñano destaca la respuesta del equipo ante los goles rivales, ya que no se vino abajo y mantuvo los parámetros de juego que le acabaron dando réditos. "Tras llegar 1-1 al descanso, que parecía increíble solo le tuve que decir a las jugadoras ue siguieran igual, y así lo hicieron también tras el 2-1. El equipo cree mucho en lo que hace y ahí están los resultados", afirmó.