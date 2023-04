El Pescados Rubén Burela FSF defiende su título de la Copa de la Reina en Boadilla

El Pescados Rubén Burela FSF inicia este viernes su camino en la fase final de la Copa de la Reina enfrentándose al Móstoles en el segundo cuarto de final de la jornada de apertura del campeonato que se disputa en Boadilla. A las 13.30 horas se enfrentarán por segunda vez en menos de una semana las mostoleñas y las burelesas, que el sábado pasado en la Liga dejaron un encuentro para el recuerdo, con 15 goles, (6-9).

Antes, a las 11.00 horas, comenzará la competición con el duelo entre el Alcorcón y el Teldeportivo. Ya por la tarde, el Marín y el Roldán se verán las caras a las 16.00 horas y la jornada se cerrará con el apasionante duelo entre el Futsi Atlético y el Melilla Torreblanca, a priori el partido más atractivo de la primera ronda.

El equipo que entrena Julio Delgado acude a la fase final con la intención de conquistar su quinto título consecutivo de esta competición y el sexto de su historia. El cuadro mariñano cuenta con la experiencia y la calidad para ser considerado como el gran favorito, aunque también parte con un plantel más corto que las últimas temporadas, algo que puede ser relevante en un campeonato con tres partidos en tres días.

Cilene es la única jugadora que arrastra algún problema físico, con una sobrecarga, aunque Julio Delgado confía en poder contar con su concurso, fundamental para las mariñanas. El técnico ve al equipo preparado para afrontar un nuevo reto. "Tenemos una gran ilusión, es verdad que hemos ganado mucho, pero veo a las jugadores con la hambre habitual para seguir haciéndolo. Apetece mucho esta competición", dijo.

El preparador reconoce sentirse optimista "porque el equipo trabaja bien y creo que llega en buenas condiciones físicas y emocionales, no sé si estamos al ciento por ciento, pero sí sé que vamos a responder cuando saltemos a la pista".

Respecto a jugar contra el mismo rival que el último partido de Liga, Delgado señaló que "es lo que tiene un sorteo, el partido del sábado fue una montaña rusa, pero no creo que se vea algo parecido. Ahora no hay opción de error y tenemos que ser mucho más sólidas atrás y estar más concentradas para no recibir tantos goles y ocasiones", indicó.

Respecto al papel de favorito que se le otorga al equipo burelés, Delgado opina que "hemos jugado muchas eliminatorias y muchas finales y el equipo tiene mucho poso, seguramente no tengamos el nerviosismo que sí pueden tener otros rivales".

afición. Por último, el técnico hizo referencia a la afición, indicando que "tenemos una afición impagable, digna de este equipo. La comunión es espectacular con las jugadoras y vamos a intentar seguir haciéndolos felices .Somos un pueblo pequeño que está haciendo historia y vamos a pelear por continuar dándoles títulos y alegrías".