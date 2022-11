El Pescados Rubén FS recibe en Vista Alegre al Castellón con el que está igualado a puntos

El Pescados Rubén Burela FS buscará este sábado mantener su buena dinámica con un nuevo triunfo. Esta vez recibe en el pabellón Vista Alegre, a las 20.00 horas, al Bisontes Castellón, un equipo con los mismos puntos (13) y victorias (4) en lo que va de temporada.

El conjunto mariñano lleva tres partidos seguidos sin perder y buscará alargar esta buena racha. "Estamos en dinámica positiva, y salvo en la primera jornada en Ferrol y más allá de minuto final frente al Martorell, donde perdimos el partidos, el equipo se está mostrando fiable y sólido, sobre todo en casa", explica David Rial, el técnico del equipo naranja, que apunta a que "sometemos mucho a los rivales, creamos muchas ocasiones y tenemos que ser constantes y buscar materializar más ocasiones", comenta.

Sobre el rival, el técnico de la escuela Santiago no duda en elogiarle. "Es muy buen equipo", dice. "Ha cambiado muchos jugadores y era una incógnita, pero empezaron muy bien, tienen muchas variantes tácticas y, de lo que he visto, es de los equipo que más me ha gustado y que más difícil nos pondrá las cosas en Vista Alegre", advierte el técnico gallego.

Sobre qué claves puede tener el encuentro, para Rial será muy importante "defender bien la incorporación de su portero, Marcos Ferreira, que es un argentino cedido por el Noia que juega muy bien con los pies, y luego ser el equipo que somos, agresivos y dinámicos", comenta.

Sobre esa situación que utiliza tanto el Castellón con la incorporación del portero en el juego "eso puede hacer que se cambie el ritmo del partido, que cambie la dinámica, y no lo debemos permitir", dice el entrenador.

Con respecto a la plantilla, el técnico podrá contar con todos los jugadores, incluido Nito, que aunque no está al cien por cien "sí está para ayudarnos". También desveló que tanto Nando, con un proceso vírico, como David Pazos, con un catarro, no han podido entrenar como el resto de sus compañeros "pero estarán para jugar", concluye el técnico.

En el conjunto castellonense juega Ramón Vargas, un jugador que vistió la elástica naranja durante dos temporadas, en la 2018/19 y 2019/20, dejando un buen recuerdo entre la afición burelesa.