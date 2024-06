El Pescados Rubén Burela FS está a dos pasos de la gloria

Dos pasos le quedan al Pescados Rubén Burela FS para tocar la gloria y regresar a la Primera División masculina de fútbol sala. Para ello tiene que ganarle dos partidos al Antequera en la eliminatoria que arranca el sábado (17.00 horas) en tierras andaluzas.

Uno de los jugadores fijos en la rotación burelesa es el zurdo Álex García, que está "deseando que empiece ya" la eliminatoria. "Una vez que finalizó el partido de Ceuta creo que todos pensábamos ya en este play off final", añadió el ala catalán,

El jugado catalán cree que este duelo enfrentará a los dos mejores equipos de la Liga, por detrás del Zaragoza, ya ascendido. "La temporada regular dice que ellos fueron segundos y nosotros terceros, es verdad que en los play off suele haber sorpresas, pero en este caso los dos equipos hemos podido sacar adelante nuestras eliminatorias en dos partidos", señaló.

Referencias poco válidas en la Liga regular

En la competición regular cada equipo hizo valer el factor cancha, algo que no le valdría al Burela FS, que necesita al menos un triunfo fuera para poder ascender. "No le damos mucha importancia a lo que sucedió, cuando fuimos allí ellos estaban lanzados y en el partido del Vista Alegre tenían bajas importantes, además el play off tiene factores que no se dan en la Liga, no creo que sea una referencia demasiado válida", señala el jugador,

Álex García espera al mejor Antequera y no al que estuvo lleno de dudas después de perder al patrocinador. "Ojalá no sea así, pero creo que el Antequera se parecerá más al de principio de temporada, tiene una plantilla de mucha calidad con jugadores de gran experiencia en este tipo de partidos", señaló.

Pese a elogiar al rival, Álex tiene una enorme confianza en el Burela FS y está convencido de que su equipo tiene que mirar hacia sí mismo para afrontar la eliminatoria.

"Desde pequeño me enseñaron que lo ideal es mirar el ombligo propio, yo estoy convencido de que la clave de la eliminatoria pasa por ser un equipo unido y positivo, capaz de estar siempre junto y de tener la fuerza mental suficiente para afrontar cada momento que vaya surgiendo en la eliminatoria. Es verdad que tenemos en Kaluza a un jugador determinante y lo tenemos que aprovechar, como hicimos ante el Ceutí, pero pensando siempre en la unidad del grupo como principal fuerza. Si estamos al nivel que creo que podemos estar creo que podemos sacar adelante la eliminatoria", dijo el jugador.

Presión para el Antequera de cara al primer partido

Para Álex García el equipo que tiene la presión es el Antequera, sobre todo de cara al partido del sábado. "Ellos juegan en casa y en principio son favoritos porque quedaron por delante en la Liga regular y todo el mundo los daba como máximos aspirantes al ascenso. Pero nosotros vamos a Málaga con la intención de no tener que volver, queremos ganar allí y rematar en el Vista Alegre", señala el jugador, consciente de lo que podría verse el día 15 en caso de que su equipo gane y el equipo femenino gane la eliminatoria ante el Poio. "Sería un 'supersábado' brutal, ojalá que se dé".