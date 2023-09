El Pescados Rubén Burela FS amplía el contrato de David Rial hasta junio de 2026

"Estamos encantados de seguir con David Rial", dice Manuel Blanco, presidente del Pescados Rubén Burela FS. El club anunció en un comunicado que renovaba al entrenador santiagués hasta junio de 2026, por lo que llevará las riendas del primer equipo masculino durante las tres próximas temporadas.

Rial tenía contrato para esta campaña que empieza el sábado, pero el club ha decidido prolongar su contrato dos cursos más. ¿Las razones? "El año pasado aportó aire fresco al equipo, tanto él como los jugadores, y han dado un nivel muy bueno a punto de alcanzar el ascenso a Primera División de fútbol sala masculino", dice Manuel Blanco.

Pero los halagos no solo se ciñen al trabajo realizado por el compostelano con el primer equipo, sino a su engranaje dentro de la estructura del club. "David no solo está entrenando al primer equipo y creando una gran ilusión en la afición, también está muy involucrado en las categorías inferiores, que son muy importantes para nosotros", expresa el máximo mandatario naranja, que apunta que Rial "es un gran trabajador" y destaca de él que "es una gran persona tanto dentro como fuera del trabajo", señala.

Rial se formó como entrenador en las categorías inferiores del Santiago Futsal, donde llegó a ser primer entrenador dos temporadas, además de dirigir a la selección gallega sub 19. La temporada pasada, el Pescados Rubén FS realizó una excelente temporada que no se vio culminada con el ascenso en el play off ante el Alzira FS.

El entrenador se mostró muy agradecido por la confianza que ha depositado el club mariñano en él. "Quiero agradecer a Manolo (Blanco), a toda la directiva, en especial a José Luis (Sáez), por la confianza depositada en mí hace un año y reforzándola ahora con esta renovación", dice Rial, que cree que esta noticia "da mayor estabilidad a medio plazo al proyecto deportivo que estamos haciendo en el club", subraya el técnico compostelano.

Rial, que dice sentirse "muy contento de poder quedarme aquí", asegura que esta temporada intentarán mantener las señas de identidad de la pasada. "Trataremos de seguir transmitiendo lo mismo que la campaña pasada, que fue un cambio grande de rumbo en el proyecto del club", comenta, y no evita pronunciar la palabra ascenso cuando habla de los objetivos del club esta temporada. "Trataremos de que los resultados sean lo mejor posible, lucharemos por estar lo más arriba que podamos y volver a intentar el ascenso a Primera División este curso", concluye el joven técnico gallego.

El conjunto masculino del Burela FS comienza la temporada el sábado recibiendo al Full Energía Zaragoza en el pabellón Vista Alegre. Es la primera jornada de Liga en Segunda División, donde los mariñanos parten como uno de los favoritos después de la gran temporada que hicieron el año pasado aunque han tenido muchos cambios en la plantilla.