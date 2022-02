El Pescados Rubén Burela FS afronta una semana en la que se juega media salvación

Media permanencia puede estar en juego esta semana para el Pescados Rubén Burela FS, que librará en tres días dos partidos frente a sus dos rivales más directos en la pelea por la permanencia. El primer test será el miércoles, con la visita a la cancha de Manzanares que fue aplazada por motivos de covid hace algunas semanas. El sábado llegará el turno de Zaragoza, con el primer encuentro de la segunda vuelta.

El cuadro burelés tiene ahora puestos los cinco sentidos en la visita a la cancha del Manzanares, un equipo que está 5 puntos por encima en la clasificación. Los bureleses llegan tras una semana con doble cara, al sumar un buen punto ante El Pozo y con una derrota dolorosa en Jaén (4-0). "Despois dun bo partido e un bo punto non estivemos á altura en Xaén, estamos fastidiados por iso", señala Quintela, que ve necesario pasar página cuanto antes. "Temos un encontro de demasiada importancia en Manzanares como para pensar noutra cousa. É un rival directo e o noso único obxectivo é ganar para recurtar diferenzas na táboa", señala.

Quintela admite que la cancha de Manzanares es una de las más calientes del campeonato, pero insiste en que "iso non debe afectarnos, sairemos a facer o noso partido e ao mellor podemos aproveitar que eles poden sentir tamén a presión de ganar, se somos capaces de poñer as cousas ao noso favor teremos máis opcións", indicó, añadiendo que "estamos nun momento no que hai que ser contundentes e sumar de tres en tres. Non serve con xogar ben, debemos ser prácticos e coidar os detalles para poder ganar".

El jugador deja bien claro lo que supondría un triunfo para el Pescados Rubén. "So pensamos en Manzanares, pero temos claro que se gañamos alí iremos a Zaragoza con moito ánimo e estou convencido de que poderíamos sacar tamén un bo resultado", analizó.