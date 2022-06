El Pescados Rubén Burela disputa el primer asalto por el título en Roldán

El Pescados Rubén Burela comienza este miércoles en tierras murcianas la defensa del título de Liga de la Primera femenina, que ha conseguido en las dos últimas campañas. El rival de las burelistas en las semifinales, cuya vuelta se jugará el sábado en Vista Alegre, es un STV Roldán (Gabriel Pérez, 21 horas, Live Vuvuzela) que llega en un sensacional momento de forma, luego de completar una fantástica segunda vuelta que le ha aupado hasta la tercera plaza.

El técnico de las mariñanas, Julio Delgado, es consciente de la dificultad del envite, pero cree que sus pupilas también afrontan la eliminatoria cargadas de confianza. «El equipo está bien y contamos con la ventaja de que están muy acostumbradas a estas situaciones. El partido contra Futsi estuvo bastante bien, con buen ritmo después de los primeros minutos y yo las veo bien y tranquilas», explica.

El salmantino confía en el que la plantilla laranxa vuelva a sacar su colmillo y a mostrar el gen competitivo que les caracteriza. "Hay tres semanas perdimos en Roldán, pero seguramente va a ser un partido diferente y van a dar un puntito más. No es que en Liga estén por debajo, pero el hecho de alcanzar el objetivo muy rápido por esa brecha entre los dos primeros puede provocar que la concentración sea muy diferente. De todos modos, en los últimos años hemos venido demostrando que cuando llegan estas citas, el equipo responde de maravilla", destaca.

El preparador de las mariñanas considera que el triunfo del pasado sábado ante el Futsi Atlético Navalcarnero refuerza anímicamente a su equipo: "Era importante porque queríamos acabar con buenas sensaciones la fase regular en casa. Se cumplió con creces y se hizo un partido muy completo".

Con respeto al Roldan, Julio Delgado destaca que "es un equipo muy disciplinado y muy fuerte en su casa", pero considera que tienen una pequeña ventaja con respecto a las murcianas. "Hemos disputado estos partidos ya más veces y es importante saber gestionar la presión porque vamos a competir en una cancha abarrotada, pero creo que nuestro equipo ha crecido mucho a nivel individual y colectivo en estas situaciones, siempre se considera dueño de estos partidos y estoy convencido de que vamos a hacer una buena eliminatoria", afirma.

Delgado pronostica que la resolución del cruce va a quedar para Vista Alegre. "No es un partido a vida o muerte y hay que saber enfocarlo. No creo que se vaya a dar un resultado abultado por ninguna de las dos partes, ya que en la Copa comprobamos que cada vez hay más igualdad, así que intentaremos llevarnos un buen resultado porque creo que se va a decidir por pequeños detalles", analiza.

Uno de los mayores temores del técnico es el fuerte calor que se van a encontrar, ya que a la hora del partido se espera que haya temperaturas cercanas a los 30º C. "Sin duda que el calor va a afectar porque es un cambio abismal y al cuerpo le acaba afectando. Estamos acostumbradas a jugar a una temperatura mucho más baja, pero intentaremos hidratarnos bien, haremos rotaciones más cortas y ese es uno de los hándicaps más grandes, pero tenemos 24 horas para adpatarnos", sostiene.

FORTALEZA OFENSIVA. El técnico aguarda que su equipo vuelva a demostrar su fortaleza ofensiva. "Solo hemos encajado 32 goles en 30 partidos, es difícil hacernos gol y la clave será mantener esa firmeza defensiva", apunta.

Delgado no podrá contar con Cami y el concurso de Peque, que ya no jugó ante el Futsi, y Dany está en el aire por molestias físicas: "Peque no llega al 100%, pero conociéndola intentará dar el máximo. Dany se retiró con una pequeña molestia y es más fácil que pueda jugar".

En las murcianas regresan Cristina, Mayte Mateo, Andrea Marín, Marian, Ángela y Noelia Montoro, que tampoco jugaron en la última jornada ante el Rayo Majadahonda.

Aunque las burelistas cuentan con el factor cancha a su favor, que en caso de empate en la eliminatoria les dará el pase a la final sin ir a la tanda de penaltis, también se les puede venir en contra porque al jugarse los partidos con solo tres días de margen, van a competir en los dos partidos con 1.000 kilómetros más de autobús en el cuerpo que sus rivales. "Te concede la ventaja en caso de empate, pero nosotras y el Futsi vamos a jugar con dos desplazamientos encima y Roldan y Melilla solo con uno. No tiene mucho sentido esto y por eso creo que lo van a cambiar ya de cara a la temporada que viene, en la que se decidirá al mejor de tres partidos", avanza Julio Delgado.

MELILLA-FUTSI. El choque de ida de la otra semifinal, entre Torreblanca Melilla y Futsi, también se disputa hoy en la ciudad norteafricana (Lázaro Fernández, 20.30 horas, Live Vuvuzela).