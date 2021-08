Los pescadores de Ribadeo se quedan sin espacio para poder echar la caña

Una estrechísima ventana de unos pocos metros justo frente a la lonja de pescadores. Eso es lo que Portos de Galicia pretende autorizar a los aficionados a la pesca para que puedan realizar dicha práctica en Ribadeo. Todo el resto de la zona portuaria quedaría prohibida en el caso de que llegase a aprobarse la propuesta que ahora se encuentra en fase de tramitación. Pero en Ribadeo son cientos los aficionados a la pesca y gran parte de ellos están agrupados en torno a dos asociaciones: Cormorán y Os Pescanovas. Tanto los responsables de la primera como los de la segunda se lamentan de esta situación contra la que, anticipan, van a tratar de luchar para que no salga adelante.

Se trata de algo que dicen no comprender porque si se aplica correctamente implicaría que solo podrían pescar unas pocas personas, no más de seis, ya que deben guardar una distancia mínima de cinco metros entre sí.

Recuerdan que en Ribadeo siempre se pescó en el muelle sin ningún problema, pero Gelo Pérez Coto, de Os Pescanovas, se queja de que desde hace tiempo "parece que somos delincuentes o algo así. La Guardia Civil no para de venir a vigilarnos y a pedirnos continuamente la documentación".

Tampoco comprende el lugar elegido para autorizar la pesca "porque es un sitio sin ningún interés: allí no se coge nunca nada de nada". Cuenta que las zonas con más especies "son las de entrada del puerto, donde puedes coger algo de chipirón o de calamar, que es lo que tradicionalmente se cogía en Ribadeo, aunque también es verdad que ya va quedando muy poco".

En Cormorán añaden que tal y como está planteado "ahora no podrán venir, por ejemplo, los abuelos con los nietos e ir pasando esta afición a los jóvenes, que creemos que es algo muy sano y no entendemos por qué tiene que estar perseguido y prohibido", ya que dicen que la gente mayor "no puede coger y marcharse a pescar a las costas de Piñeira o Vilaframil, porque son peligrosas para ellos". Esperan que la Xunta reflexione "porque hay mucha gente a nuestro alrededor que vive de esto".