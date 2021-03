Pescadores do corriolo esperan dende este luns a "maxia" do cambio de lúa

Juan saíu o venres de mañá probar se os corriolos entraban xa aos amocelos. Pero atopou que non había gordura de peixe. Amarrou en Burela con tres caixas para terra e mandou aos tripulantes para a casa ata mañá: "Hai quen se veu sen nada". Os grandes bancos aínda non apareceron. "Vénse retrasando ou buscou outra ruta porque nos aparellos dos volanteiros de Francia aínda non apareceu nada e por Santoña tampouco teñen apenas", di.

Tampouco lle vai dar para moito cando chegue pero arranxou a lancha porque nestas semanas nin co palangriño nin coas nasas do pulpo defende ben. "Co cupo que teño, conto traballar á xarda pouco máis de semana e media". Será visto e non visto, como ocorre coa súa outra dedicación, a de mago. El é un dos cinco magos mariñáns que participan na semana do ilusionismo, agora desbaratada tamén pola pandemia. Coñéceno na volta como Piraña, o como Mago Pi.

En certo modo, a súa maxia ocorre tanto cos homes ao manexar as cartas como cos peixes, que aferran en simples ferros adornados con fío vermello. E esta fin de semana, "entra o cambio de lúa", que pode atraer os corriolos ao Cantábrico. Outros anos xa se tiñan ido polo Entroido para Cantabria pescalos alí.

Poden ser as correntes, o cambio climático, mil factores pero o que ten claro é que moito verdel quedará no mar: "Como teñamos trapalleiro, non poderemos saír estes días, o mar non hai quen o controle. Quen o vixíe si, agora todo son vixiantes nunha costeira mal repartida á que hai que agarrarse para facer algo. Moito corriolo pasará arrasando cos alevíns das merluzas, do pulpo e outros moitos peixes".

"Ben deitamos desta xente para saír a pescar"

Juan faena con dous mariñeiros senegaleses: "Mauice leva comigo moitos anos e Malike é o novo; ben deitamos desta xenta para saír a pescar". Da zona poucos se empregan nas lanchas. O momento é malo pola escaseza de polbo.

20.193 quilos

Polbo vendido este ano na lonxa de Burela, por 160.000 euros. En 2020 ían capturados 24.277 quilos e 2019 xa deixara 43.877 e 306.111 euros.