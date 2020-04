Los pescadores discrepan de los lugares de vertido para los dragados

“Había zonas mellores a onde soltar os fangos dos dragados", afirman profesionales de la pesca mariñana, quejas en público y en privado ante los representantes pesqueros y las autoridades marítimas. Asumen que en estos casos es difícil contentar a los distintos pescadores según los fondos que frecuentan y las artes que utilizan pero creen que “se tirasen ben por fóra do cantil, alí non lle afectaría a ninguén”.

El presidente de la Federación de Confrarías de Lugo, Basilio Otero, reconoce haber recibido muchas quejas y llamadas al respecto pero, aún reconociendo el derecho a la protesta, considera que “levamos oito anos para conseguir estes dragados, houbo consultas e a clasificación química das areas e fangos nas prospeccións previas en Viveiro indica que é boa segundo os informes”. En Covas hubo quejas sobre el mal olor o la arena negra retirada del canal y depositada en la playa hacia Os Castelos.

Las suspicacias de patrones de arrastre comenzaron el mismo domingo 19 al inicio de los trabajos al ver que la draga danesa vaciaba, conforme a la documentación previa de Portos de Galicia, sobre fondos “de praia” por donde ellos pasan el aparejo, aunque también donde faenan volanteros y otras artes de enmalle.

Tras seis días, de succión de arenas y lodos en Viveiro, el patrón del Pino Ladra, José Pino, señalaba en redes sociales vertidos “en el caladero de pesca del Cuchitril o Engaño, frente a la boca de la ría, a cinco millas del espigón” y también otro punto en el “caladero de la playa de Ribadeo, parte sur del Puntal de San Ciprián, a diez millas del espigón. Este vertido es sobre zona de arrastre, 400 metros antes estaría vertiendo sobre zona de piedra rasa sin afectar al trabajo pesquero”.

Otros colegas también hubieran preferido que la draga soltase los fangos succionados en el puerto de Celeiro alejándose del cantil de la plataforma pesquera “pero iso suporía unha hora máis de navegación para fóra e outra de volta, con máis gasto de combustible e tempo de traballo”. Algo que Basilio Otero considera bastante definitivo: “Ao mellor, en vez de un millón de euros, custaba dous”. Indica, no obstante, que pidió correcciones de coordenadas a Portos de Galicia “sobre os cen metros de profundidade nunha zona por fóra de Burela, e aforraban incluso media milla. Así xa non estorbaban e pararon as queixas”.

Sostiene que ahora es muy fácil localizar desde tierra o mar el punto exacto de vertidos y que el dragado no incluye piedra. Una draga más pequeña repasará las proximidades de los muelles donde la Magni R de 1.785 toneladas no puede arrimarse, y se completarán los metros cúbicos previstos. “Xa cando se dragou en Burela, que agora volve necesitar limpeza porque houbo varadas en marea baixa e no pantalán 1, hai veces que as artes menores só teñen medio metro de calado, houbo protestas. Pero Celeiro leva pedindo isto dende o 2012 para que o sector pesqueiro poida traballar, aínda sen estar totalmente conforme”. Sobre las quejas por lo depositado en Covas, recuerda que lo dragado es prácticamente todo de categoría A y B en salubridad.

La draga trabajaba este miércoles en la ría de Ribadeo, junto a los muelles y no lejos de los restos de galeón, aunque se confía en no dañar el pecio. De hecho, este fue descubierto al retirar y remover la arena en un dragado previo.