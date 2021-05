Pescadores dicen que la geolocalización acarreará más gastos para las lanchas

"Vai ser un gasto máis que non nos vai servir para nada", explican pescadores de bajura sobre la modificación del reglamento de control de flota con el que la UE pretende geolocalizar a las pequeñas embarcaciones y remitir datos de captura antes del desembarque. Afectará incluso a los mariscadores a pie, entre los que se encuentran los percebeiros.

De las fachadas de las cofradías siguen colgando las pancartas con el mensaje "somos pescadores, no delincuentes", pero marineros consultados creen que esa sensación ya se trasluce a la vista del incremento de vigilancia por parte de la Xunta, Guardia Civil e inspectores comunitarios. "Nunca tantos vin coma este ano coa xarda", señala un pescador. Opina que la presión en puertos asturianos y otros del Cantábrico es mucho menor.

"Agora xa apuntamos no libro —explican— o peixe que capturamos". Aumentar la faena a bordo en embarcaciones con tripulaciones de uno, dos o tres marineros causa malestar entre los pescadores y dicen que además "traerá máis gastos de mantemento e pasará como cando viñeron coas taxas dos faros e pola recollida de aceites, dixeron que só ían ser seis ou sete euros pero hoxe estamos pagando de sesenta a setenta".

Tras las concentraciones y paros de lanchas del viernes en los puertos, el presidente de la Federación Galega de Confrarías, José Antonio Pérez Sieira señaló: "Entendemos que esta lucha no acaba aquí, tenemos que confiar en la cordura de los tríglodos y en la capacidad de nuestros eurodiputados para captar la realidad de la flota y la defensa de nuestros intereses".

La situación de los pescadores de bajura es en estos momentos de desánimo, por la mala campaña de la xarda, la escasez de capturas de pulpo o las limitaciones de una costera del bonito que muchos juzgan que "para Burela acabouse". "Este ano a pesca do polbo foi un desastre, con 15 ou 20 quilos non defendes; agora está en veda pero en Asturias paran medio ano e tampouco o hai, e tivemos anos de parar pescando 70 ou 80 quilos diarios para volver e non haber nada", lamentan.

Pésima campaña | El "capote" de la caballa en el fondo

La moral de la bajura es baja por la pésima campaña de la caballa o xarda. El arrastre y el cerco si lo capturan y hubo grandes bancos en A Mariña pero el arte del anzuelo apenas lo pescó, consumiendo apenas el 52%: "En Burela só 4 ou 5 colleron o cupo, nós tiñamos 13.000 quilos e pillamos mil e pico".



Motivos

El comportamiento anómalo de la xarda o corriolo se dice que es porque se cebó con la anchoa y los bancos se quedaron en el fondo. La Secretaría General de Pesca ya ha abolido las normas que establecían la obligatoriedad de pescar el 80% del cupo para tener derecho en 2022.



20.000 euros

Ingresos mínimos del anzuelo en 2020 con dos hombres a bordo. Este año se redujeron mucho.