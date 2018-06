Los pescadores abogan por realizar su trabajo de forma sostenible y responsable

Los asociados a la OP Lugo firmaron el sábado oficialmente un documento de compromiso con las buenas prácticas en su propio sector. En el mismo reseñan que trabajarán de forma sostenida y responsable tanto a nivel pesquero como de tratamiento de residuos.

El gerente de la OP Lugo, Sergio López, recordó que esta guía de buenas prácticas ya había sido presentada con anterioridad y que ahora se trataba de referendarla por los propios socios ya de forma oficial.

En el documento, según explicó Sergio López, se recopila cuál debe de ser la mejor forma de operar de sus flotas y es además un compromiso por trabajar en esa línea. Lo describió como "un documento do que facemos un compromiso que queremos cumprir, unha serie de normas que teñen que ver coa pesca nos seus distintos enfoques, tanto no que é o traballo propiamente dito como en aspectos como poden ser o consumo enerxético ou o tratamento dos residuos que se xeneran ao traballar para que non acaben por converterse nun problema serio".

Esta guía de buenas prácticas ya había sido presentada en Madrid y en ella se establece por ejemplo un compromiso por evitar que los residuos y aguas sucias vayan a parar al mar, aunque también a no pescar especies con las que no se esté trabajando o capturar ejemplares por debajo de su tamaño.

También se aboga por un consumo responsable de las necesidades energéticas del buque o por un mantenimiento de los barcos en buen estado.

El gerente de la OP Lugo explicó que las dos flotas de altura que tienen ya están trabajando con un plan específico para la recogida de las pilas que utilizan así como de otros residuos como pueden ser los aceites y que esto lleva ya tiempo funcionando.

En el encuentro del sábado, además, hubo una reunión ordinaria en la que acordaron unos nuevos presupuestos del colectivo así como la aprobación de las cuentas de la organización.