"El pescado es un alimento de muy fácil asimiliación que es básico en la dieta atlántica"

LA FUNDACIÓN Expomar de Burela organiza una jornada de nutrición entorno a los beneficios del consumo de pescado en la dieta atlántica el miércoles, en la cofradía de pescadores. El nefrólogo Secundino Cigarrán, miembro también de la unidad de investigación nefrológica del hospital, es el coordinador médico de la jornada, que incluye una degustación de productos del mar.

¿Cuál es el papel del pescado en la dieta atlántica?

Tiene un papel fundamental. Aunque la dieta atlántica no deja de ser parte de la dieta mediterránea, en ella predomina especialmente el pescado.

¿Y cuáles son los beneficios del consumo de pescado?

El pescado tiene proteínas de gran calidad, Omega 3, carótenos y vitamina D. Además son proteínas de fácil asimilación por lo que no producen daños en el metabolismo epitelial del intestino ni en la microbiota del aparato digestivo.

En la unidad de investigación nefrológica insisten en la importancia de una buena nutrición.

Sí. El objetivo debe ser prevenir la malnutrición para que las defensas del propio organismo puedan retardar la enfermedad o en el caso de dolencias crónicas retardar su progreso al máximo. Por ejemplo, en el campo de la nefrología mantener al paciente sin la necesidad de diálisis o de llevar a cabo un trasplante.

¿La alimentación influye en todos los aspectos de la salud?

La alimentación es fundamental porque influye en todo. Pero no siempre se hace bien.

La alimentación es un aspecto cultural y como tal tiene hábitos y costumbres que a veces son saludables y otras no tanto. Y esto es así porque no existe un conocimiento suficiente en la población para hacerlo correctamente. Asimilamos comer con satisfacción y no sabemos lo que nos puede ir bien o lo que no, de hecho acostumbramos a saciarnos con muchas calorías e hidratos de carbono. Las generaciones de nuestras madres y nuestras abuelas sí que eran más conscientes de lo que iba bien al organismo, por ejemplo, a los enfermos se les daba pescado patata cocida, una comida muy ligera y fácil de digerir. El lema de nuestra unidad de investigación es ‘Más zapato y menos plato’ porque esa es la máxima para la salud y también para evitar la obesidad, de la que cada vez se ven más caos en niños y en adultos.

¿Influyó la pandemia también en la alimentación?

Sí y perjudicó el estilo de vida saludable. Durante el confinamiento la gente se alimentó de lo que pudo y no hizo ejercicio. Nosotros en nuestra unidad del hospital hemos comprobado como nuestros pacientes engordaron entre 4 y 6 kilos.

Usted participa con una ponencia sobre nutrición y riñón en la jornada que organiza Expomar, ¿debería haber más jornadas así?

Por supuesto. Y el hospital debería ser un generador de información sobre salud porque es fundamental que la población conozca los hábitos de vida saludables. Por eso los especialistas deberíamos salir a la calle para divulgar nuestro conocimiento y enseñar que hoy en día se puede comer muy saludablemente con un coste económico aceptable.

¿Está la nutrición relegada?

La nutrición es siempre la gran relegada. En los hospitales no hay nutricionistas. Nuestra unidad es un oasis que hay que fomentar en los centros para informar a la población. Quiero destacar la frase de Sánchez Covián, de que «Es más fácil que una persona cambie de religión que de hábito alimentario », pero hay que conseguirlo.

En la jornada le acompañarán otros tres profesionales.

Es una jornada orientada a la población mayor y también hablará la catedrática de Tecnología de los Alimentos, Ángeles Romero; el investigador de la Universidad de Santiago y graduado en Nutrición, Nicolás Piedrafita; y el farmacólogo y nutricionista, Juan La Torre, miembro de nuestra unidad.