La pesca está tocada por los efectos de la guerra y ve como enemiga a la UE

Las cuotas y reglamentos servidos por los gobiernos y cocinados en el seno de la Unión Europea nunca han tenido fácil digestión en el sector pesquero, pero el momento actual parece harto complejo, sobre todo ante los costes actuales y la previsible mala evolución del precio del gasóleo debido al impacto de la guerra en Ucrania. Si no se prolongan las ayudas del Estado hasta final de año, no se implementan otras ante los altos costes y continúan sin bonificarse los repostajes en puertos extranjeros —como sí disfrutan los pesqueros franceses tras descargar en Burela o Celeiro— "será inviable la actividad pesquera", indicaron las 18 cofradías y organizaciones pesqueras que este jueves celebraron en Burela un encuentro empresarial dentro del foro Expomar.

En el mismo también participó la conselleira de Mar, Rosa Quintana, con posterior comida con representantes nacionales e internacionales de lonjas, cofradías y OPP, pero su departamento se centró en destacar la actividad divulgativa de los beneficios de comer productos del mar, y reclamar para ellos una rebaja del Iva del 10 al 4%. No así el ponente de la Secretaría General de Pesca Ignacio Gandarías Serrano, quien al escuchar las conclusiones del encuentro matutino expresó su disgusto porque "el espíritu de unión no aparece reflejado". Y pidió al auditorio ser "realistas" y abordar las responsabilidades compartidas que apunta la nueva Ley de Pesca y la actual Política Pesquera Común en aspectos como la pesca sostenible o la obligación de no hacer descartes en un recurso que es bien común y regulado con cuotas.

Conclusiones del encuentro empresarial disgustaron al representante del Ministerio de Pesca y reflejan el malestar actual del sector

Entre los armadores, en cambio, no hay dudas de que la UE aparece "a día de hoy como el gran enemigo": "Sufrimos la excesiva exigencia de cumplimientos normativos solo para las flotas de la UE, generándonos una clara competencia desleal por flotas externas que sí venden en el mercado europeo, somos un sector con excesiva normativa y regulación, se toman decisiones políticas y normativas sin consultar ni consensuar previamente al sector y denunciamos una supremacía clara de las políticas medioambientales sobre la pesca pues la UE está legislando de cara al escaparate, sin análisis científicos ni valorar completamente lo que hace y representa el sector. Se utiliza a la pesca como moneda de cambio, responsabilizándola de los problemas medioambientales que no derivan del sector pesquero", señalaban.

También Daniel Voces, director de la patronal pesquera europea Europeche, venía cargado de preocupaciones sobre los problemas de imagen del sector en los grandes medios, las prohibiciones para frenar una sobrepesca que entiende ya no es tal en muchas pesquerías, los intentos de acabar con el arrastre al tiempo que se promueven industrias en el mar, al calor de la crisis climática.

Sin embargo, Gandarías no compró tal discurso y defendió las ayudas puestas a disposición desde el Gobierno y la "colaboración total" en la promoción del sector o en el esfuerzo de investigación marina y argumentación ante la UE. Dijo que la Ley de Pesca Sostenible abunda en las responsabilidades compartidas y llamó a "actuar de forma más decidida". Explicó un proyecto que barrunta la modernización de las flotas más avejentadas.