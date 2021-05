La pesca recreativa alza la voz contra las restricciones del Gobierno central

Dos centenares de pescadores recreativos participaron en una iniciativa en la que alzan la voz contra las restricciones que les está preparando el Gobierno central y que les van a afectar muy directamente. Se trata solo del primer paso porque quieren concentrarse en Santiago y hacer oírse en Madrid, de donde emana una normativa que, tal y como está planteada, califican de "incomprensible" y aunque de momento está pensada para aguas exteriores, ya anticipan que deberá adaptarse también a interiores, donde pescan habitualmente.

El vídeo reivindicativo que realizaron ahora surge precisamente de "a necesidade de ser escoitados" y gran parte de ellos son precisamente de Foz y Ribadeo.

Denuncian que las restricciones que se plantean "non se apoian en ningún estudo que as xustifique que saibamos" e indican por ejemplo que se les impone proteger especies como mero, el besugo y la lubina, "pero só á pesca recreativa, que ten un potencial de captura infinitesimalmente inferior á comercial". Como contrasentido indican que no se apuntan periodos de veda "en meses sobradamente coñecidos do ciclo reprodutivo, o periodo de preza onde a robaliza, por exemplo, se xunta en bancos onde se fai o proceso reprodutivo". Subrayan que en esta normativa no se contempla ningún tipo de protección de dicho proceso, que califican de fundamental.

Se advierte además de que habrá una cuota de cinco kilos por pescador y día "indicando claramente que iso poderá ser revisado só para a nosa actividade" y anticipan que aunque la norma la prepara el Ministerio se especifica que luego la Xunta tendrá que adaptar su normativa a todos estos condicionantes.

MÁS APARTADOS. Este colectivo señala también que se limitan artefactos flotantes como los kayak "que non contaminan e fomentan o deporte". Hablan además de la pesca submarina "que é a que pode ser máis selectiva nas capturas e limítase sen ningún tipo de argumentación". "Tamén resulta sorprendente a limitación á posibilidade de ter abordo material de pesca aínda que non se estea en acción de pesca, algo raro se o pescador xa ten limitadas as capturas a cinco quilos ao día".