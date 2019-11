El helicóptero Pesca 2, con base en Celeiro, ya está operativo tras varios días averiado

La Xunta informó este viernes de que el helicóptero Pesca 2, del Servizo de Gardacostas de Galicia y con base en Celeiro, ya está operativo desde última hora de la tarde del jueves, después de varios días fuera de servicio por una avería.

Desde la Consellería do Mar indican que "entre as súas prioridades velar pola seguridade no mar e está atenta a todo o que ten que ver coas incidencias dos helicópteros". Por ello, continúan, "fixo un seguimento desde o primeiro momento da avaría sufrida polo helicóptero Pesca 2 que o deixou fóra de servizo

"A partir do cuarto día de inoperatividade da aeronave e ante a falla de substitución por outra de semellantes características -como establece o contrato para a prestación do servizo-, comezamos a recompilar todos os informes e datos necesarios para a imposición das penalizacións que procedan á empresa adxudicataria do servizo por incumprimento do contrato", explican fuentes de la Consellería.

El sindicato CIG denunció este jueves la situación del helicóptero con base en Celeiro, ya que consideraba "gravísimo" que la aeronave no funcionase desde el 24 de octubre.