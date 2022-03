Pesar en Viveiro polo falecemento de Néstor Varela

O que fora presidente da asociación galego-cubana Xulio Trigo de Viveiro, Néstor Varela García, faleceu este luns aos 65 anos.

O cadáver é velado ata as dez da noite deste martes no tanatorio Alianza y Barros e este mércores procederase á súa incineración e sepelio na intimidade familiar.

Natural da parroquia de Valcarría, foi traballador na auxiliar de Alcoa Cotelsa moitos anos e militou no sindicalismo nacionalista. Tamén formou parte das candidaturas do BNG de Viveiro, partido desde o que o recordan como "compañeiro incansábel historicamente comprometido co noso país".