Pesar en Viveiro por el fallecimiento de Andrés Sánchez López

El fallecimiento este sábado de Andrés Sánchez López a los 70 años dejó un hondo pesar en Viveiro, donde era muy conocido.

Fue miembro de Xistra junto a Daniel Caxete y José Antonio Atadell, una formación musical que mezclaba con éxito el folk y la música de autor.

También fue director y alma mater de la coral polifónica de Celeiro, una época que recordaba hace pocos días con Vicente Míguez. “A raíz da rondalla do colexio de Celeiro contactaron comigo coa idea de organizar un coro, pero só para cantar a misa do día de Santiago, no marco das festas patronais de 1983”, recordaba Andrés, pero aquella eucaristía tuvo muy buena acogida y él mismo reconocía que era una pena no darle continuidad, “e así foi como empezamos e chegamos a reunir 66 voces”.

A la formación se apuntó mucha gente y hubo que hacer una selección, “o cal a min amoloume moito, pero era necesario en beneficio do conxunto coral”.

La primera actuación de la agrupación fue, como recordaba Andrés, en las fiestas patronales de Celeiro el 25 de julio de 1983 “cantando a misa solemne a catro voces mixtas” y después el primer concierto llegó el 23 de diciembre de ese año en la iglesia parroquial con un repertorio, en su mayoría de canciones gallegas. “Apadriñounos Mari Carme Rodríguez Cancelo, directora da coral polifónica de Ribadeo; este recital animaría e axudaría a consolidar a coral polifónica de Celeiro”.

Coral polifónica de Celeiro, fundada en mayo de 1983.

Andrés también le subrayaba a Vicente Míguez que el nacimiento de esta agrupación animó la creación de otras como la de Viveiro con Alfonso Mariño Parapar de director el 11 de mayo de 1984 o el orfeón Airiños de Galdo con Manuel Crespo de director y Luis Fraga de segundo director el 1 de diciembre de 1985.

La trayectoria de la coral polifónica duró hasta 1989 “e acabou porque íamonos quedando sen xente a causa de que na alúmina comezaron a traballar por turnos e a maioría dos compoñentes eran terrestres, con mariñeiros xa non podías contar porque andaban embarcados”, decía Andrés.

En esta entrevista Andrés recordaba un episodio con la coral: “Don Vicente, Gradaílle, que era o párroco e patrón maior da confraría de Celeiro, pedírame que cantase a misa campesina, pero iso requería moitísima instrumentalización, e propúxenlle que me comprometía a facer unha misa distinta: letras da liturxia relixiosa, pero con música actual. Eu xa o tiña feito na igrexa de San Francisco de Viveiro, con teclados, baixo e guitarra e chamara a atención. Pois en Celeiro foi coa música de ‘Moliendo el café’, ‘Hey, man’, ‘Al mundo entero quiero dar’ ou 'España, camisa blanca’ e logo, na consagración acompañaba coa armónica. A don Vicente encantáralle”.

Los restos de Andrés Sánchez son velados en el tanatorio Gómez Travieso de Landrove, desde donde se hará la conducción del cadáver hasta el cementerio municipal vivariense este domingo a las diez y cuarto de la mañana. Seguidamente se celebrará una misa en la iglesia parroquial de Santa María de Viveiro.

Pésame del grupo de voces Sons de Celeiro

Desde el grupo de voces Sons de Celeiro también mostraron este sábado su pesar por este fallecimiento.