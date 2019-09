Pesar en Mondoñedo por la muerte la bibliotecaria Alicia Tella-Villamarín

Alicia Esperanza de la Paz Tella-Villamarín Ferreiro, quien durante décadas ejerció como bibliotecaria en en Mondoñedo, falleció a los 81 años. Numerosos vecinos y la propia corporación del Concello de Mondoñedo han expresado el profundo pesar por la pérdida de esta mujer considerada "memoria viva do literario mundo de Álvaro Cunqueiro" y es la esposa del escultor y profesor Juan Puchades.

El Concello de Mondoñedo se refirió a ella como "mindoniense dunha calidade humana exemplar, de permanente compromiso co mundo da cultura e moi particularmente co do libro, que deixa en Galicia unha pegada inesquecível".

El sepelio será este miércoles a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Mondoñedo y su capilla ardiente está instalada en el tanatorio Morán. El traslado de los restos mortales al cementerio municipal se hará en la intimidad familiar. El rosario se rezará hoy a las ocho y media de la tarde en el tanatorio.