Pesar en el gobierno de Viveiro por la construcción de la residencia de Aspanane en Xove

El gobierno local de Viveiro recibió con pesar la noticia de que Aspanane haya decidido construir su residencia en Xove al no poder dilatar más la espera de un lugar disponible en el municipio vivariense. La alcaldesa, María Loureiro, lamenta que este servicio no se vaya a dar en Viveiro e insta a la Xunta a aprobar "con urxencia" el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para facilitar que iniciativas como la de la asociación puedan salir adelante. "Temos moitas limitacións para acoller proxectos deste tipo", afirma.

La alcaldesa recuerda que en Viveiro no hay actualmente ninguna parcela en la que se pueda edificar una residencia como la de Aspanane y que se adapte a sus necesidades. "Buscamos e barallamos distintos emprazamentos, pero temos a limitación de non ter aprobado aínda o PXOM por parte da Xunta e non temos parcelas urbanas como pode ter Xove", dice.

Inicialmente hubo un acuerdo entre el Concello, la Xunta y la Diputación para poder crear la residencia en el mismo edificio del centro de día de Aspanane, donde actualmente está la Escuela Oficial de Idiomas (EOI), con el traslado de esta al colegio viejo de Celeiro. Sin embargo, este inmueble es propiedad del Estado, que en un primer momento pedía más de 700.000 euros al Concello. Se dilataron los trámites "máis do previsto", reconoce Loureiro, y al final la idea de la planta superior del centro de día tampoco servía pues "Aspanane comprobou que o inmoble era pequeno e non cumpría coa Lei de Mobilidade".

El gobierno local también se reunió con el obispado y habló con la orden de Predicadores para ver si era posible crear la residencia en el monasterio de Valdeflores, pero tampoco fue posible. Después el Concello ofreció una parcela de dominio público cedida por Costas en la zona de Lavandeiras y otra municipal en el parque empresarial de Landrove, pero en ambos casos tendrían que destinarse a una residencia pública, "non poden

ser para unha residencia de xestión privada e por iso o Concello tivo esa dificultade", matiza la regidora.

"O Concello de Viveiro moveuse e por este motivo pedimos encarecidamente á Xunta de Galicia que nos aprobe o Plan Xeral xa, porque estamos moi limitados. Lamentamos que a residencia se vaia para Xove, porque estamos na fase final da tramitación do PXOM", insiste.

La asociación mantiene su sede en Viveiro

Loureiro afirma que el Concello "seguirá colaborando con Aspanane", un vínculo que considera "prioritario". De hecho recuerda que en próximas fechas empezará una obra para mejorar el exterior del centro ocupacional con la creación de un patio y la eliminación de las filtraciones de agua que se producen al interior del edificio, con un presupuesto de 50.000 euros que se ejecuta a través de un convenio con la Diputación.

La regidora matiza que la asociación mantiene su sede en Viveiro, donde tiene el centro ocupacional y el centro de día.

Desde la asociación reconocieron el trabajo realizado por el gobierno local durante todos estos años, pero dicen que no podían esperar más para hacer su residencia y por eso buscaron en otros municipios de su ámbito.