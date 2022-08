El personal del PAC ribadense avisó este domingo de que casi no disponían de personal

El personal del PAC de Ribadeo colgó un cartel a la entrada del centro de salud en el que advertían a los usuarios de su precaria situación en la jornada de este domingo 31 de julio. En el mismo se limitaban a exponer cuál era su situación para que la gente que llegaba fuese consciente de la misma. El cartel decía: "Aviso importante: Hoy día 31 de julio de 2022 solo hay un equipo médico para atención de: Ribadeo, Barreiros, Trabada, desplazados, domicilios, traslados al hospital y atención en la vía pública".

Al margen de la exposición de la situación en sí misma, servía también para que la gente que no llegase con una urgencia seria no se quedase para no colapsar el servicio.

EXTENSIÓN. Pero el aviso del personal sanitario no se quedó ahí. Enseguida comenzó a llegar gente que no podía ser atendida porque, tal y como se explicaba, no había personal, y se quejaron de lo que estaba sucediendo.

Esto provocó algunas protestas de gente frente a la puerta del PAC reclamando atención médica y protestando cada cual a su modo.

El gobierno municipal ribadense se hizo eco de la situación y el propio alcalde se desplazó al centro de salud, donde grabó un vídeo para denunciar una situación que calificó de "totalmente inaceptable nun día coma o deste domingo 31 de xullo con milleiros de persoas ateigando Ribadeo, Barreiros e A Mariña Oriental en xeral" y añadiendo que se trata de "unha completa irresponsabilidade".