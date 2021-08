"Sin personal para cumplir con la tripulación es imposible pescar, aunque haya cuotas"

El focense Pablo Fernández Asensio acaba de cerrar un ciclo vital al jubilarse. Su andadura profesional comenzó en barcos petroleros, después logró plaza como patrón de Inspección Pesquera, que ejerció hasta que en 1997 le designaron por primera vez delegado de Pesca en Celeiro, puesto del que lo apartó un accidente de tráfico temporalmente. Volvió a Vigilancia Pesquera antes de que le nombrasen director de Ordenación e Xestión de Recursos Pesqueiros y de regresar a la coordinación y después renombrada jefatura territorial do Mar.

¿Qué balance hace al jubilarse?

Estuve más de 32 años en la Administración, siempre en la Consellería do Mar. Se intenta hacer lo mejor, pero a veces el sector no lo entiende, traté de ser lo más justo posible y pido disculpas si alguna vez metí la pata o se sintieron perjudicados. Tienes una responsabilidad y las normas están para aplicarlas, todos cometemos fallos, yo el primero, nadie es perfecto.

¿Destaca algún logro?

En la dirección hicimos un decreto de artes que está vigente, en 2011, consensuado con el sector, fue un trabajo de todo el equipo. En 2012 se publicó la orden de tallas que dejamos hecha. Y como jefe territorial el día a día, el mantenimiento del edificio incluida la reforma del salón de actos.

¿Qué le generó más satisfacción?

En la dirección tuve mucha responsabilidad, en la jefatura siempre estuve contento. Tratamos de dar un buen servicio. Como me gusta navegar y el gusanillo nunca me va a pasar, echo en falta navegar. Al principio teníamos que explicar, después ya tenías que actuar, también tuve que sancionar. Me encontré muy a gusto y tuve grandes compañeros.

¿Cuáles fueron los momentos de mayor dificultad que vivió?

Hubo varios. La guerra de las nasas, pero no me pareció bien, tampoco a alguna gente del sector, que protestasen el día de la fiesta del Carmen de Celeiro. Con el erizo recibí llamadas a las tantas de la madrugada para insultar a mi madre. Con los naufragios y la pérdida de vidas lo pasas mal, a veces tuve avisar a las familias del hundimiento, son momentos difíciles, pero tienes que estar para las duras y las maduras. Esos momentos te marcan. Y algunos compañeros que no continúan con nosotros. También me tocó lidiar con el Prestige, López Veiga me encomendó informar de todas las manchas al Gobierno. Fue duro, hubo muchas reuniones, llegaban escritos y muchas empresas enviaron material para entregar a las cofradías. Espero que no vuelva a pasar, aunque el tráfico continúa y puede haber accidentes. Es complicado pronosticar si se podrá extraer, los barcos y la barreras anticontaminación tienen límites con olas de más de un metro. El sector se portó estupendamente sacando todo lo que pudo con artilugios. Nadie pensaba que en menos de un año estaríamos otra vez recogiendo especies.

¿Algún otro disgusto?

Acato las sentencias, pero estoy en desacuerdo con la de los furtivos del percebe que resultaron absueltos y me voy desilusionado, pese a que siempre me ofrecía a explicar las dudas. Espero que haya sido un error y no un horror, sino estamos legalizando una actividad sumergida. Sin permiso no puede extraerse ni pueden restarte el cupo del día hábil, eso les da patente de corso. Vería bien que les impusieran prohibición de mariscar o alejamiento de la costa por un tiempo.

¿Es la falta de cuotas el principal problema en la actualidad?

Nunca llegan, en 2020 conseguimos el objetivo del Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) para casi todas las especies que tienen TAC, querían que fuese antes. Fue muy importante, trabajo de todos. Quisiéramos tener más cuotas, pero las evaluaciones difieren cada año, y prima la precaución, también se podía mantener pero la recomendación es bajar.

La pesca está muy regulada. ¿El reglamento fija la instalación de cámaras en la bajura y el marisqueo, ¿qué le parece?

Veo bien poner cámaras en el halador y en el parque de pesca siempre que sea para verificar las especies, todo lo demás es privacidad y no tiene porque haber ningún control en otra parte del barco. Los espaderos utilizan cámaras u observador a bordo, porque tenemos que cumplir las recomendaciones a bordo, pero controlar una embarcación de marisqueo a flote, a lo mejor tienen que pasar los datos desde el punto de control a través de un teléfono y no llevar esas aplicaciones. Hoy hay otros sistemas para verificar tallas y peso, y enviar la información, inclusive antes de descargar en puerto, sin pasarnos de vueltas. No conozco otra profesión que cada cierto tiempo tengas que volver a examinarte como esta, no es por dar la razón al sector. El sector y las administraciones luchan para que el reglamento de control no exija eso a la flota de bajura, sino que la UE se informe de cómo se hace.

Con el Brexit, ¿puede aumentar la conflictividad en Gran Sol?

Siempre hubo, es puntual. Tenemos que entendernos, que cumplan su parte y exporten a la UE, porque si atosigan, tendremos que hacer más controles, hay que estar preparados por si pasa algo. Creo que ahora no saldría adelante, pudieron prorrogar la negociación, pero mantuvieron la decisión.

¿Cómo ve el futuro de la pesca?

Siempre le decía al sector, el que aguante quedará bien. Tienen que ser empresarios, no tienen porqué enviar a sus hijos al mar, tienen que buscar gente para embarcar. Hay que animarles, pero hoy está complicado encontrar gente, tanto titulados como marineros. El sector demanda tripulaciones en toda España, sin personal es imposible pescar, aunque haya cuotas. Si ponemos en la balanza ambas a ver cuál pesa más, son más importantes estas.

¿Es difícil defender los intereses de de la flota en Europa y fuera?

El que no tiene cuota, quiere; el que ya tiene, quiere más. Siempre es un tira y afloja, las recomendaciones de los científicos dicen tanto y después viene la cuestión política, se intenta alcanzar un consenso, es muy complicado. A veces salen bien las cosas, otras además del TAC hay que mirar otros aspectos clave: los tipos de anzuelos, artes, carnada… Tienes que estar pendiente, siempre fui buscando lo mejor para el sector.

"Supongo que iré a pescar con los amigos que tienen barco o a disfrutar navegando"

¿Es vocacional el vínculo al mar?

Dicen que ‘o mar tenche que reinar’. Algunos estudian, suben al barco, se marean y lo dejan. Yo ya había navegado, en la mercante pasé temporales. En el mar del Norte, después de cuatro horas de guardia entregué el relevo media milla más atrás de la posición que me lo habían dado.

¿Tiene velero o yate?

No, tengo amigos que tienen, supongo que iré a pescar con ellos o a disfrutar navegando.

¿Alguna asignatura pendiente?

Me pidieron que siga confeccionando el cuadro de aperturas y cierres de pesquerías, mientras tenga información lo haré. Hice buenos amigos en la pesca. También me gusta caminar, tengo huerta, sirve de gimnasia y pasas el tiempo. En todo este tiempo se perjudica a la familia, ahora intentaré dedicarme más a la mujer y a los hijos.