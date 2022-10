El perro Salami protagoniza un rescate "de película" en un tejado de O Vicedo

Los bomberos del parque comarcal de Viveiro rescataron este lunes por la mañana a un perro que se había escapado de una vivienda del ático por una ventana y se había subido al tejado del edificio, en la Rúa Francisco Vilasuso de O Vicedo. El animal, un galgo de nombre Salami, protagonizó un episodio "de película", según testigos presenciales, pues se veía en el mismo borde del tejado del inmueble y sus dueños y vecinos incluso tenían preparados enseres con los que amortiguar una hipotética caída, que afortunadamente no se produjo.

Los bomberos de Viveiro recibieron el aviso del 112 y se desplazaron al lugar, donde no pudieron llevar su vehículo de altura por estar inoperativo. Entonces procedieron a acceder a la cubierta del inmueble -de cinco alturas- amarrados con una instalación de cuerdas y bordearon el tejado hasta llegar al animal, que estaba en la otra ala del edificio. El rescate del perro no resultó complicado, pues estaba asustado y se dejó coger con facilidad.

Al punto también acudieron efectivos de Protección Civil de O Vicedo tras recibir el aviso del 112 a las once menos veinte de la mañana. Comentan que la dueña había salido de la vivienda y quedó una ventana abierta. "O can viuna pola rúa, saíu para a repisa da ventá e seguiu andando polo tellado", relatan, pero no fue capaz de regresar al piso.

Comentan que el perro estuvo algo más de una hora en ese lugar, a ratos acostado y otros de pie "e estiraba as pernas porque debía cansar. Pensamos que ía caer, pero portouse coma un campión e aguantou" reseñan.

Añaden que en la calle se generó mucha expectación y todo el mundo trataba de colaborar. "Entre a propietaria, unha amiga e xente que pasaba por alí xa lle tiñan posto un edredón para agarralo e facer como de cama elástica por se caía", comentan, entre otros enseres blandos para tratar de amortiguar un posible impacto. "Foi de película", insisten.