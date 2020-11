Un perro muerde en el antebrazo a una vecina de Foz en la Avenida da Mariña

Un perro, que no pertenece a las denominadas razas peligrosas, mordió a una vecina de Foz hacia las doce y cuarto de la mañana del martes cuando el animal se encontraba en la calle junto al indigente que es su propietario. Se cree que el can pudo asustarse, porque no suele atacar a las personas.

El incidente ocurrió en la Avenida da Mariña. La mujer, que se puso nerviosa, fue atendida en el lugar por el 061 y trasladada al centro de saludad en primera instancia. La Policía Local investiga las circunstancias del ataque.