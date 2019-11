Una perra alertó a la dueña de la casa en que se originó el fuego de San Martiño

La perra Lúa avisó con sus ladridos a la dueña de la casa de O Caritel, en la parroquia de San Martiño (Foz), donde poco después de las ocho de la mañana de este martes se declaró un incendio que calcinó dos viviendas sin que hubiese que lamentar daños personales, aunque los materiales son muy cuantiosos.

El fuego comenzó en el desván de una mujer de 76 años, pero aún se desconocen los motivos, barajándose el inicio a partir de rescoldos de la chimenea o un posible cortocircuito. Bárbara Ramos, de Protección Civil de Foz, apuntó que "víase o fume dende o outro lado do monte".

La propietaria dormía en la parte de la vivienda rehabilitada y con placa fundida, lo que evitó la propagación del fuego a esa zona, que además está algo separada. El nieto David Monteagudo indicaba que "estaba no piso darriba, tivo que baixar as escaleiras e saiu co posto para pedir axuda aos veciños".

De hecho, las únicas pertenencias que salvó -una coqueta y una televisión- las sacó el vecino José Luis Irimia, quien relata que "chamou ao timbre moi apurada dicindo: "Que me arde a casa". Saín con dous extintores, subín as escaleiras, ato o primeiro piso,pero non houbo nada que facer. Tamén afectou á outra casa. Isto é moito, o lume acaba con todo o que tes", lamenta. La mujer solo podrá recuperar lo que le abone el seguro.

El nieto lamentaba que el fuego devorase todo el inmueble y desde este pasó a la casa contigua, con pared medianera entre ambas. Únicamente quedaron en pie las paredes, dado que se desplomó el tejado de ambas quemándose los pisos de madera y lo que sus dueños tenían o guardaban en el interior, desde enseres a herramientas, como las del vecino, quien utilizaba la vivienda como taller y también almacenaba colmenas, pues vive en una casa próxima.

David señala que su abuela "quería estar aquí", ya que nació cerca de ese lugar. La vecina, que no tragó humo al abandonar pronto el inmueble, estuvo tranquila hasta que vio aparecer gente, lo que le generó nerviosismo, pero rechazó el ofrecimiento de la Guardia Civil de ir al centro de salud. Preveían su traslado a casa de algún familiar.