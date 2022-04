El periodista de la CRTVG Miguel Piñeiro será Hijo Adoptivo de A Pontenova

El periodista de la CRTVG, aficionado a la pesca y autor de una decena de libros Miguel Antonio Piñeiro Moure será nombrado este viernes Hijo Adoptivo de A Pontenova según anunció el alcalde de esta localidad, el socialista Darío Campos. Fue una decisión adoptada por unanimidad de PSOE, PP y Bloque en el transcurso del último pleno de la corporación municipal.

Entre los méritos para la concesión de este galardón se encuentra "o seu excelente facer profesional cara ás terras e as xentes da Pontenova, así como o traballo desenvolvido especialmente na defensa das augas e a biodiversidade do río Eo". Por eso invitan a todo el vecindario a sumarse al acto de homenaje a Miguel Piñeiro que tendrá lugar el viernes a partir de las ocho de la tarde.

Miguel Piñeiro, además de trabajador de la CRTVG es director editorial de Xornal Trueiro y colaborador de varios medios de comunicación autonómicos y nacionales. El Concello de A Pontenova lo califica como "todo un un referente no mundo da pesca deportiva e do medio natural, tamén exerce como Director Técnico do Couto Turístico de Vilagudín, é Artesán da Pesca inscrito no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia, e ven colaborando con numerosas iniciativas pontenovesas dende xa hai anos, entre elas e especialmente, a Festa da Troita".