El periodista ribadense Fabián Pérez, en cuarentena tras tener síntomas sospechosos, confirmó este miércoles que no tiene coronavirus.

¡¡Las pruebas han dado negativo!! No tengo coronavirus.

Libertad: ¡allá voy! pic.twitter.com/q7Jnu3oNC1 — Fabián Pérez (@Fabian10_) March 4, 2020

"¡¡Las pruebas han dado negativo!!", escribió eufórico en Twitter el reportero del programa Todo es mentira, de Cuatro.

Según explicó el joven a este medio, la odisea comenzó el lunes de la semana pasada, cuando fue a cubrir un acto de Inés Arrimadas en Valladolid. Llegó a casa resfriado y con tos. Al día siguiente lo mandaron a Milán para cubrir la información relacionada con la pandemia desde su núcleo en Italia.

"Seguín as medidas de precaución recomendadas. Non levaba mascariña porque non falei con ninguén contaxiado. Fun ata a zona vermella, pero os carabineiros non deixaban entrar". Hizo conexiones con el programa. El miércoles por la noche volvió a casa. La tos no remitía.

Llama a los servicios sanitarios por seguir el protocolo: tiene síntomas y ha estado en un ámbito de riesgo de contagio. La cabeza molesta y tiene una fiebre leve. Le preguntan cuántas horas lleva trabajando. "Calculo que unas quince". El consejo es que descanse. Empieza su encierro.

El sábado, a las cuatro de la tarde, visitan su casa dos enfermeros envueltos en ropas anticontagio, "como cazafantasmas". Le dicen que les abra la puerta y se haga a un lado. Evitan darle la mano "por protocolo". Pasan un bastoncillo por su boca. "Le llamaremos en 24-48 horas". Este miércoles por fin acabó su espera y los resultados fueron negativos.

Una cuarentena entretenida

Durante los días que no pudo salir de casa, Fabián intentó no aburrirse y dedicó tiempo a la lectura. "Estou lendo seis libros de Antonio Manzini, un autor italiano de novela negra que descubrín o mes pasado, regaláronmos no cumpreanos. Curiosamente, están ambientados na zona do coronavirus na que estiven".



Además, leyó la prensa, vio "moito fútbol e algunhas películas para matar o tempo... e volvín tocar o ukelele, que me relaxa moito".