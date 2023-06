El periodista y escritor Santiago Jaureguizar pregonará el Ribadeo Indiano el día 7 de julio

El escritor y periodista de El Progreso Santiago Jaureguizar será el pregonero del Ribadeo Indiano de este año, que se celebra entre el 7 y el 9 de julio. Será el 7 de julio en el Teatro. La concejala de Cultura en funciones, Pilar Otero, y la presidenta de la asociación de comerciantes, Carmen Cruzado, destacaron su labor como redactor de cultura en El Progreso, así como los galardones literarios y periodísticos que atesora como los premios de periodismo Reimóndez Portelano y Francisco Fernández del Riego o el premio Museo Provincial.

"Santiago Jaureguizar pasou a súa infancia e a súa mocidade en Ribadeo de aí que pensaramos nel para o pregón desta oitava edición do Ribadeo Indiano", explicó Otero, "os seus inicios literarios están relacionados co movemento bravú, Jaureguizar foi pioneiro na introdución da literatura galega en internet con proxectos como Familia Feliz, en Vieiros". "Estamos convencidos de que a súa retranca e a súa vinculación con Ribadeo van estar moi presentes no pregón", dijo Cruzado.

Novedades. El Concello y la asociación de comerciantes también adelantaron algunas novedades que incluye esta octava edición, que estará dedicada a las artes, "tal e como se plasmou no cartel coas vidreiras da Torre dos Moreno", explicó el concejal de Turismo, Pablo Vizoso. "As artes, sobre todo a arquitectura, estarán moi presentes nas conferencias que terán lugar do 7 ao 9 de xullo e tamén nas exposicións", dijo.

Vizoso adelantó que habrá cambios en la llegada al puerto del viernes, "onde haberá un importante concerto musical". También están previstas verbenas en el campo de San Francisco y actuaciones en varios puntos de la villa y no faltarán los haigas, la yincana, actividades infantiles, visitas guiadas y teatralizadas o los mercados de ultramar y de la huerta. A esto se suma el concierto ya anunciado de Eliades Ochoa.

Carmen Cruzado también recordó las actividades que ya se están empezando a celebrar para crear ambiente, como el taller de bailes que habrá los días 17 y 24, y subrayó la decoración que lucirá toda la villa. También avanzó "algunha sorpresa" para los negocios locales.