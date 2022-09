"Os peregrinos van en contra dos valores tan materialistas das sociedades modernas"

Sempre foi John Rutherford unha persoa moi querida en Ribadeo. Traballou a reo en distintos eidos culturais, mesmo cantando nunha rondalla. Sempre desinteresadamente. Grazas a el pasaron pola vila ribadense auténticos referentes culturais que supoñían unha ponte entre a cultura inglesa e a galega.

Como acolleu a nova do regreso das xornadas Mar por Medio?

Foi unha sorpresa moi agradable cando me chegou un correo de Manolo Valín dicindo que ía intentar resucitar as xornadas Mar por Medio, e foi unha alegría aínda maior cando conseguiu levar a cabo tan difícil empeño. A miña parte na creación das xornadas hai uns trinta anos foi pequena. Do entón alcalde Eduardo Gutiérrez foi a magnífica idea de organizar un congreso deste tipo en Ribadeo, e el tamén foi quen inventou o estupendo título que levan as xornadas. E despois do cambio do goberno local, Manolo Valín foi un incansable continuador e promotor das xornadas. Foi toda unha ledicia e un honor traballar con eses dous bos ribadenses.

Neste caso a temática é o Camiño de Santiago, que foi experimentando unha medra enorme neste século. Pensaba que podía chegar a este volume de movemento de peregrinos?

Creo que ninguén imaxinaba que o número de peregrinos fose aumentar de maneira tan espectacular, nin sequera cando a Xunta de Galicia montou aquela masiva campaña de publicidade a principios dos noventa do século pasado. Creo que esta medra reflicte un descontento cada vez máis difundido cos valores estreitamente materialistas imperantes nas sociedades modernas e coa absurda maneira en que o mundo está organizado; en fin, co consumismo destrozador do noso planeta. Pero desgraciadamente non somos os peregrinos os que mandamos, senón os políticos nacionais e os todopoderosos xefes dos negocios multinacionais.

Resultoulle sinxelo preparar o seu relatorio ou tivo que buscar moitos datos para poder compoñelo?

Como trata de min mesmo, é dicir, da novela As frechas de ouro, que escribín hai anos a base das seis peregrinaxes que fixen a Compostela, non foi difícil buscar datos. Houbo que buscalos máis ben dentro da miña memoria, que aínda funciona bastante ben, creo. Foi, iso si, unha procura bastante máis cómoda e agradable que as que obrigan a desprazarse a sombrías bibliotecas e poirentos arquivos.

Ribadeo sempre tivo unha vida cultural forte e Mar por Medio foi unha prolongación desa gran tradición

Este regreso de Mar por Medio conta cunha nómina importante de relatores e moi variados. Sorprendeulle este volume de participación na volta das xornadas?

Coñocendo a gran vitalidade e determinación de Valín, non me sorprendeu nada que o volume de participación fose tan grande. Lamentei dende logo non poder ofrecerlle a miña axuda práctica na organización como antes facía, porque levo catorce anos xubilado co que xa case non teño contactos.

E a nivel das xornadas en xeral, confiaba en que puidesen voltar?

Eu daba as Xornadas por rematadas e esquecidas, dende logo. Eran moitos anos. O que menos imaxinaba foi que se fosen resucitar deste xeito. Agora desexo que volvan ter continuidade, e creo que así sucederá, porque son outra maneira de demostrar que Ribadeo non é só unha vila de veraneo para madrileños, un anexo da praia das Catedrais.

Mantivo contacto con Ribadeo?

Teño moitos amigos galegos e dúas fillas que viven e traballan en Galicia, Rosa en Santiago e Laura en Ribadeo. De maneira que aínda que a pandemia me privou durante tres anos de visitar Galicia, os meus contactos persoais sempre seguiron sendo fortes e constantes. Pero nunca pasei tanto tempo sen ir a Galicia dende 1958.

Como lembra aquelas primeiras edicións de Mar por Medio?

Eu non falaría de milagres neste caso, porque Ribadeo sempre tivo unha vida cultural forte e activa. Mar por Medio foi unha prolongación desa gran tradición. Foi boa cousa, foi moi bonito traer a Ribadeo profesores e profesoras de tantas partes diferentes do mundo, empezando con Inglaterra pero despois estendéndonos a outros moitos países. E foi un gran pracer colaborar primeiro con Eduardo e despois con Manolo, dous amigos que aprecio moito.

Elisabeth II foi boa persoa e creo que o seu fillo o é tamén. É unha das familias máis ricas do país, así que ben pode selo.

Que pode dicir do singular momento que viven en Gran Bretaña?

O absurdo desastre do Brexit foi ideado precisamente para afastarnos de Europa e acercarnos aínda máis a Estados Unidos, e a menos que os meus compatriotas esperten dos seus soños imperialistas iso é o que pasará, para mal de todos. En canto a Elizabeth II foi boa persoa, honrada e traballadora, e creo que o seu fillo o é tamén. Esa familia tamén é das máis ricas do país, así que ben poden ser boas persoas, aínda que varios deles non o son.