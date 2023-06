Peregrinación al Resu por Pantera: "Rogué a todos los dioses para verlos"

Tras el cabeza de cartel del miércoles, Ghost, cuyo concierto terminó con tres temas extra y con su cantante, Tobías Forge, lanzando besos al público de Viveiro, anoche era el turno del gran regreso de Pantera tras dos décadas de inactividad, "la gira más esperada de la historia del metal", según destacaban desde el Resurrection y además con única parada en España este año, lo que hizo que miles de fans recalasen en Viveiro.

"Cuando vi que se juntaban estuve rogando a todos los dioses a ver si venían y se hizo posible, así que apenas salió el cartel del Resu dije: Allá voy", señala uno de sus incondicionales, Álvaro Silva, que vino desde Barcelona. "Siempre los he seguido, desde que estaba en el cole, cuando me enteré de los fallecimientos de algunos integrantes fue una pena y ahora que se juntaron vi que era la oportunidad de verlos, una alegría", añade el barcelonés, que tiene en Demolition la "banda sonora de mi juventud".

Pantera es el referente mundial del groove metal e inició el pasado diciembre esta gira con dos de sus integrantes originales, Phil Anselmo y Rex Brown, que se unieron en esta nueva era con Zakk Wylde (guitarrista de Ozzy Osbourne) y Charlie Benante (batería de Anthrax) en sustitución de los hermanos fundadores del grupo, Dimebag Darrell y Vinnie Paul Abbott. Ambos fallecieron tras la separación de la banda en 2003: el primero asesinado a tiros en 2004 durante un concierto del grupo que crearon después, Damageplan, y el segundo de un ataque al corazón en 2018.

Javi, Rubén y las dos Andrea son cuatro amigos de Madrid, Francia e Italia que se reunieron para venir al concierto, con camisetas conmemorativas en las que se lee Pantera y pulpo. "Nos hemos juntado los cuatro aquí, íbamos a venir a ver a Pantera y a comer pulpo, así que hicimos las camisetas", comenta Javi.

Será la segunda vez que todos vean al grupo, pues tuvieron ocasión "hace 25 años en Madrid y en Milán" y confiaban en que la formación actual "va a estar a la altura".

De Santander y Jerez proceden Carlos Marqués y sus amigos. "Aprovechamos que venía Pantera, que no pude verlos hace muchos años cuando vinieron a Bilbao y ahora nos ha dado otra oportunidad el destino", comenta. Añade que llevaba "muchos años siguiéndolos. Desde que se separaron y murieron Vinnie y Dimebag pensábamos que no íbamos a verlos nunca más, entonces esta era una oportunidad que teníamos que aprovechar. Aunque no sea la banda original, al final son las canciones de Pantera y tenemos muchas ganas de verlos".

Otro viaje adrede por Pantera lo realizaron Manolo Riquelme y su mujer, que tienen una escuela de rock. "Vinimos expresamente de Lleida a ver a Pantera porque es el único sitio que tocan en toda España y había que venir, cogimos vacaciones para venir a Galicia", apunta Manolo, que es guitarrista y cuenta que tiene una guitarra "como la de Darrell".

El grupo también tiene seguidoras femeninas como Coco, que viene "de Madrid a verlos". "Pantera me gusta desde los años 90 que sacaron los discos y es un grupo que siempre he querido ver, pero nunca me ha coincidido. Mi chico me regaló la entrada y vinimos expresamente a ver a Pantera", cuenta la fan, que esperaba "un concierto muy disfrutable" y subrayaba del Resu que "Viveiro ha logrado hacer un festival que en Europa no lo hay ni parecido".

"Es mi primer festival y mi primer concierto; me he estrenado a lo grande", afirma Ari Casado, de 23 años y de Barcelona, que empezó a escuchar Pantera a los 12 años. "Al principio empiezas por los clásicos, Megadeth, Slayer, Iron Maiden, Pantera, y luego ya te vas especializando. Hay poca gente joven que los escuche pero a mí me encanta su estilo, es muy energético, muy fuerte y está muy bien, la verdad", reseñaba.

A Julián Pradana el grupo le gusta tanto que no dudó en nombrar así a su mascota: "Tengo una gata que se llama Pantera", comenta este madrileño que acude al Resu disfrazado de plátano porque le divierte y no deja de hacerse fotos con la gente. homenaje a los abbott. Desde el festival destacaban sobre este concierto que era "toda una celebración a la memoria de los hermanos Abbott". "Es una oportunidad única para todo aquel que nunca ha podido vivir Pantera en su día, unos conciertos hechos desde el respeto y de la manera más fiel posible a antaño, hasta con los mismos músicos de la banda" y con Phil Anselmo "en su mejor forma y con la mejor voz desde hace muchos años".

Esta no era la primera vez de Phil Anselmo en el Resu, que ya estuvo anteriormente con su otro grupo, Down, e incluso se quedó a conocer Viveiro.