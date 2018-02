La pérdida de 400.000 litros de agua en Ribadeo enfrenta a Xunta y Concello

La avería que causó la pérdida de 400.000 litros de agua de la principal traída ribadense es un episodio más del "problema máis grave que ten agora a localidade", como señala la agrupación local del Partido Popular. El gobierno del BNG mantiene un enfrentamiento con la Xunta por paralizar un proyecto que consignó hace un lustro, pero que no llegó a desarrollar, a fin de ir sustituyendo las viejas tuberías de fibrocemento que se van rompiendo por tramos. Ambas formaciones coinciden en que "calquera día, os ribadenses quedan sen auga", pero los populares creen que es el Concello, como titular del servicio, quien debe empezar las obras.

El PP acusa al gobierno del Bloque de tapar la pérdida que causó la pasada avería, si bien no quedó ningún usuario sin suministro gracias a que se pudo empatar con otra conexión. En parte, se achaca lo sucedido a los corrimientos de tierra y bolsas de agua que presionaron las tuberías a su paso por Ove, tras las últimas granizadas.

El PP recogió en varias asambleas vecinales que mantuvo el año pasado esta preocupación, que se traslada también a casi todos los plenos municipales. El alcalde, Fernando Suárez, insiste en que un Ayuntamiento de la entidad del ribadense no puede asumir un coste tan elevado.

"10.000 veciños e o dobre de persoas que enchen a localidade no verán non merecen quedar sen auga. É un servizo básico que compete a tódalas administracións. O anterior conselleiro de Infraestruturas, que consignou un proxecto para a mellora desta rede, así o recoñeceu. Despois, a Xunta chegou facer unha separata daquela macroobra, pero nen sequera iso fixo", recuerda el munícipe, que cree que "o Goberno autonómico debera reverter nesta actuación parte do que pagan os ribadenses cada ano polo canon da auga e do lixo". Matiza que es un problema que también le afecta a Trabada, concello con el que se comparte la red gracias al agua captada del río Eo. La última avería afectó a los conductos del río Grande, que recibe a su vez vertidos de unas instalaciones ganaderas ubicadas en Barreiros.