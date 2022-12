"Al percibir la hambruna de África, valoras la suerte que tenemos aquí"

Manuel Gavín Reigada, pontenovés y oficial del Ejército del Aire, despidió hace unos días el P3 Orion M, el avión del Grupo 22 del Ala 11 de las Fuerzas Aéreas que desde la base aérea de Morón ha sido su ‘caballo de batalla’ durante muchos lustros. Tras la formación y experiencia de servicio por todo el mundo, valora nuestro nivel de vida en relación a la pobreza africana. Extremadamente social, enamorado del deporte y de su tierra natal, disfruta estos días de sus paisajes, familia y amigos.

Nació en A Pontenova, ¿cómo fue que se decidió por ingresar en Ejército del Aire?

Efectivamente, nací en A Pontenova hace 61 años, estudie aquí hasta 8º de EGB y luego hice Formación Profesional en el Politécnico de Lugo. Al finalizar intenté hacer ingeniería pero por diferentes motivos (entre ellos el álgebra) no llegué a terminar. Tenía que hacer la mili y no estaba dispuesto a perder el tiempo por lo que tras asesorarme en un cuartel militar en Gijón me presenté a unas oposiciones para la Academia de Especialistas del Ejército del Aire. Ingresé en 1982 y obtuve el empleo de sargento en 1986, con la especialidad de mecánico de vuelo.

¿Qué otros destinos tuvo hasta ahora?

Cuando salí de la Academia Militar me ofrecieron ir destinado a la Base Aérea de Zaragoza pero yo quería irme a Salamanca o a Madrid, por lo que no elegí, y posteriormente me enviaron forzoso a la Base Aérea de Morón de la Frontera (Sevilla). Es una base hispano-estadounidense y muy grande, en la que al tiempo que fui ascendiendo y ocupando cargos de mayor responsabilidad siempre había una vacante.

Durante 18 años ha estado volando el P3 Orión, ¿tuvo antes otros cometidos?

Mi destino de prácticas de dos años fue en el Escuadrón de Vigilancia Aérea Nº 10 en Noia (A Coruña). Cuando llegué a la Base de Morón me destinaron al Avión F5 Northrop, al dar de baja este avión en la base fui al C 101 Aviojet y a la llegada del P3 Orión a Morón me fui voluntario a ese escuadrón, en el que estuve 18 años. Los últimos 8 años de mi vida militar fui el asesor medioambiental de la Base Aérea de Morón, logrando superar la auditoría medioambiental ISO 14001 de la unidad (más de 5.000 personas y 1.400 hectáreas) siendo el Ejército del Aire Español el primero de la Otan en lograrlo

¿Cómo ha sido el servicio en este avión de patrulla marítima? Aparte de buscar submarinos en el Estrecho, supongo que le habrá tocado participar en misiones internacionales, no sé si en las costas somalíes u otros puntos calientes.

Dieciocho años dan para mucho, como bien dices, además de las misiones y vuelos de patrulla marítima en el Estrecho de Gibraltar, Atlántico y Mediterráneo, el P3 Orión ha participado en misiones de apoyo y reconocimiento en la guerra de Yugoslavia. Operábamos desde Catania, en Sicilia. También varios años en Canarias como apoyo y salvamento de las oleadas de cayucos desde la costa de África y desde el 2008 en el Cuerno de África, concretamente en Yibuti, en la operación Atalanta contra la piratería somalí, tanto en el canal de Suez como en el Océano Índico.

¿Puede contarnos alguna experiencia dura o curiosa que haya vivido en estos años?

Curiosas hay miles, duras unas cuantas pero cuando uno tiene o adquiere la vocación de servir o ayudar a los demás todas las experiencias son satisfactorias. Eso sí, cuando ves una patera en medio del inmenso Atlántico o cuando percibes la hambruna del pueblo olvidado de África, te das cuenta y valoras la suerte que tenemos de vivir en el mejor país del mundo, España.

¿Cuántas horas dura una misión a bordo? Cuando están en España, ¿vuelan siempre desde Morón?

El Lockeheed P3 Orión es un avión de patrulla marítima con 4 motores turbohélices que posibilitan una autonomía de vuelo de hasta 14 horas, una misión normal está entre 8 y 10 horas. Con esta autonomía es habitual operar en España desde la Base de Morón y en ejercicios concretos podría ser habitual hacerlo desde Baleares o Canarias e incluso en Santiago de Compostela para búsqueda o seguimiento de cargamentos de droga en el Atlántico.

El P-3 Orión con personal militar de la Base de Morón, el día de su despedida.

Este era un avión de patrulla maritima y el Ejército tuvo algunos de la serie A y también los B ahora desactivados, que llegaron de otros países, ¿cuál prevén que será la próxima aeronave?, ¿el CN-295?

A corto plazo el sustituto será el CN-235 Vigma de vigilancia marítima pero el Ministerio de Defensa y la industria, principalmente Airbus, están desarrollando la compra de 4 aviones CN-295 versión MPA/ASV para recuperar la capacidad de patrulla marítima. Está contemplado en los presupuestos de 2023.

¿Qué recuerdos tiene de su pueblo natal? ¿Hubo alguien que le influyó para tomar ese camino profesional como militar?

Yo nací en O Acebro, una pequeña aldea de A Pontenova, tenemos casa allí aunque mi hermana y mi madre viven en Meira. Mi infancia fue la de un niño de aldea de los años sesenta, la agroganadería de la casa, la escuela unitaria a 2 kilómetros y los fríos inviernos gallegos de esa época te hacían soñar con algo mejor y se produjo algo por lo que mi abuelo luchó mucho. En los setenta llegó la concentración parcelaria, fue una revolución en la parroquia. En mi familia soy el primer militar, la primera persona que me orientó fue el marido de una prima mía que venía al pueblo desde Barcelona, siempre me hablaba y animaba para que optara por la formación militar como una salida profesional, tal y como es hoy en día. Gracias Toni.

Tengo entendido que suele venir mucho por Conforto, ¿mantiene contacto con su generación?

Mi mujer es de Conforto, sus padres viven allí por lo que cuando venimos nos quedamos en Conforto, aun desde la distancia gestiono varias hectáreas en producción forestal, dos hectáreas de manzanos de sidra y una de castaños de fruta. Mucho trabajo y poco rendimiento pero me siento involucrado con el rural y cada día más. Mantengo contacto con los componentes de mi generación de estudios pero también con el resto de la población de A Pontenova, donde salgo de vinos, asisto a eventos, hago senderismo y MTB y como ves me gusta hablar y relacionarme.

Es un gran aficionado y profesional del deporte, implicado con los clubs de Utrera, ¿cómo compagina el trabajo y estas actividades?

De cadete y juvenil jugué en el Estudiantes de Lugo, me entrenaba O Neno. Gabino Carballo ‘Patao’ me daba clases en el Politécnico. Luego en Sevilla me hice entrenador de Fútbol Uefa Pro y soy Director Deportivo RFEF. Entrené y dirigí equipos como el CD Utrera y CD Alcalá de Guadaira en Tercera y Segunda B, y a la par dirijo desde 1995 la Escuela Municipal de Fútbol de Utrera que hoy cuenta con más de 600 deportistas y de la que salieron jugadores como Reyes, Ceballos, Luis Pérez, Matos, Juan Muñoz, Moi Delgado, etc.

También se ha pateado a fondo el Camino de Santiago.

El senderismo te permite vivir plenamente la naturaleza, en bici puedes hacerlo más rápido, llegué a hacer el Camino Norte desde Vegadeo en un día. El día tiene 24 horas, son bastantes horas.

¿Qué le parecen los proyectos del ciclo superior de aeronáutica de Lugo y el polo aeronáutico con los drones que se investigan en Rozas? Hay experiencias de empresas en otros aeropuertos del país pero ¿puede competir Lugo?

Ambos proyectos son importantes y con mucho futuro. El ciclo superior aeronáutico es una formación muy demandada en la actualidad, tanto en el ámbito tecnológico como puente para la vida militar en el Ejército del Aire y del Espacio. Con ese ciclo y un año de formación en una academia militar pueden ser suboficiales del Ejército. En cuanto al polo aeroespacial de Rozas, espero y deseo que el aterrizaje de la firma Airbus sea el espaldarazo firme para que Lugo sea el referente aeroespacial del norte de España. Sevilla ya lo es en el sur. Lugo y la Xunta de Galicia deben ir de la mano y lo primero es hacer autovía hasta Rozas en la N-640.

Para un militar como usted, lo que está ocurriendo en Ucrania, en una guerra convencional con tantos cambios y tecnologías, le traerá preocupación y al mismo tiempo interés profesional.

Lo que ocurre en Ucrania es lo convencional del mundo, no deja de ser una invasión ilegítima de Rusia a un país soberano como Ucrania. Lo hizo en 2014 invadiendo Crimea y entonces todos los países miraron para otro lado. Ahora todos dan pasos cortitos para no pisarse el vestido. Claro que me preocupa, me preocupa el pueblo ucraniano al que le costará 50 años volver a la normalidad, una generación perdida.

En A Pontenova cabe todo el mundo que quiera sumar

Preguntado sobre la visión que tiene ahora de su tierra natal, a la que regresa siempre que puede y tras los tiempos en la niñez en que el pueblo era un pujante centro de talleres y con la fábrica de carrocetas en plena producción, Gavín es optimista sobre las posibilidades y señala: "En A Pontenova cabe todo el mundo que quiera sumar desde A Pontenova, los ganaderos cada vez son menos pero con explotaciones ecológicas y autóctonas son imprescindibles, el monte si se gestiona bien y ordenado sigue siendo rentable, al turismo rural se ha llegado tarde pero ahora no hay quien lo pare “ Visit A Pontenova'. En la industria, Mapsa-IPV fue pionera pero perdió la oportunidad que hoy en día tiene URO, ahora está renaciendo en otra línea, visite sus instalaciones en verano y me sorprendieron muy gratamente, no hace falta tener 100 empleados para ser importantes, hay que ser tecnológicamente líderes y globalmente competitivos, van en ese camino".

El suyo está entre Andalucía y Galicia. Allí valoran sobremanera su dedicación profesional y también el trabajo con los niños y niñas que comienzan en el deporte, debido a sus consejos y dedicación. En A Pontenova no solo disfruta del contacto con sus vecinos o de la gastronomía de su niñez, también del cuidado de los montes y los paisajes que lo han llevado a recorrer el Camino de Santiago y ser uno de sus promotores en otras comunidades.